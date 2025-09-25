‘Clesa Innovation Center’: el norte de Madrid se transforma en un polo de ciencias de la vida

Kadans Science Partner (“Kadans”) presenta el inicio de la remodelación del Clesa Innovation Center, la ambiciosa iniciativa que transformará la histórica fábrica Clesa del distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo en un hub de investigación, innovación y colaboración empresarial de referencia en ciencias de la vida. Hoy, Kadans, acompañados de Javier Hernández director general de planeamiento del Ayuntamiento de Madrid y diferentes líderes en investigación en ciencias de la vida, han presentado oficialmente el proyecto durante un evento inspirador.

El proyecto para la renovación de la histórica fábrica Clesa ya tiene licencia de obras y comenzará este otoño. Contempla una rehabilitación integral del icónico complejo industrial, que renace como Clesa Innovation Center, un espacio multidisciplinar de 18.000 m2 dedicados al I+D+i que integrará laboratorios de última generación, salas blancas, oficinas y áreas de intercambio de conocimiento.

El nuevo centro se ubicará en un enclave estratégico para la investigación en ciencias de la vida. A su alrededor se concentran instituciones de primer nivel como los hospitales públicos La Paz y Ramón y Cajal, el proyecto de la Ciudad de la Salud con la Universidad Autónoma de Madrid y el CNIO (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas). Este ecosistema posiciona a Clesa Innovation Center como futuro polo de innovación biomédica de la capital.

Kadans, impulsor de la iniciativa, aspira a convertir el Clesa Innovation Center en un punto de encuentro para la comunidad científica y empresarial. Hoy, durante su presentación oficial, autoridades del Ayuntamiento de Madrid, así como expertos de primer nivel en medicina, tecnología, bioagricultura e inteligencia artificial destacaron el potencial del complejo como plataforma para el intercambio de conocimiento.

“La puesta en marcha del Clesa Innovation Center es un hito para Madrid y para todo el ecosistema de innovación en ciencias de la vida. Nuestro objetivo es ofrecer un espacio de referencia internacional, que no solo impulse la investigación y la colaboración público-privada, sino que también involucre a la comunidad local. Queremos que este sea un lugar donde se generen soluciones para mejorar la salud de las personas y, al mismo tiempo, se fomente la interacción con el entorno urbano. Madrid tiene el talento y el potencial para ser un hub global de I+D+i, y en Kadans esperamos desempeñar un papel activo en ese futuro.”, ha señalado Miguel Muñoz Padellano, director de Kadans Science Partner Spain.

La fecha estimada de finalización de las obras es la segunda mitad de 2027.