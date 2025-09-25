Rozalén y decenas de coros cantan este viernes en Madrid por Palestina y Afganistán

Este viernes, 26 de septiembre, a las 19:00 horas, la Plaza de Juan Goytisolo (junto al Reina Sofía) se convertirá en el escenario de un evento único: ‘Rompemos el silencio por Gaza y Afganistán’, un concierto organizado por Amnistía Internacional Madrid para visibilizar las graves vulneraciones de derechos humanos que sufren las mujeres, niñas y población civil en estos territorios.

El acto combinará música coral con testimonios reales, para denunciar tanto el genocidio y la violencia en Gaza, como el apartheid de género impuesto por los talibanes en Afganistán. Una de las grandes protagonistas de la tarde será la artista Rozalén, cuya presencia se espera como símbolo del compromiso cultural con la justicia social.

En palabras de la cantautora, “la música también es una forma de resistencia. No podemos quedarnos en silencio ante el sufrimiento de tantas mujeres y niñas”. El evento contará con la participación de más de 10 coros, entre ellos Al Alba, Trovada, Vallekanta, Voces Bravas, La Horizontal, Sowabona, Cristóbal de Morales, Carpe Diem, Coro de Lenguas y Coro de la Asociación de la Prensa de Madrid, todos ellos dirigidos por Miguel del Castillo García-Pablos.

El repertorio incluirá piezas cargadas de simbolismo, como:

“La puerta violeta”, adaptación coral del conocido tema de Rozalén.

“No puedo abrir la boca”, basada en un poema de la escritora afgana Nadia Anjuma.

“Nana urgente para Palestina”, una composición coral dedicada a la infancia en conflicto.

Desde Amnistía Internacional Madrid insisten en que este acto pretende ser “un altavoz de solidaridad, arte y memoria”, con entrada libre para toda la ciudadanía. “Ante la barbarie, respondemos con cultura, con presencia en las plazas y con el compromiso de no mirar hacia otro lado”, afirma uno de los portavoces de la organización.