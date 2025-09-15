EMT Madrid presenta su primer autobús sin conductor en Casa de Campo

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante ha inaugurado el primer bus autónomo que, gracias al proyecto piloto de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) y el Centro Tecnológico de Automoción en Galicia (CTAG), recorrerá parte de la Casa de Campo de Madrid hasta el próximo 24 de octubre.

Esta propuesta está encuadrada dentro de la programación de la Semana Europea de la Movilidad (SEM) 2025 que, bajo el lema ‘Movilidad para todos’, se celebrará en Madrid hasta el próximo 22 de septiembre. Este pequeño vehículo eléctrico, 100 % autónomo, prestará servicio de lunes a viernes, en horario de 12:00 a 17:00 horas, en un recorrido circular de 1,8 kilómetros por la Casa de Campo.

El trayecto, de carácter gratuito para todo aquel viajero que desee conocerlo, contará con un total de seis paradas. Este vehículo, 100 % fabricado en España, tiene capacidad para 12 ocupantes como máximo y va equipado con pantallas interiores y exteriores para proporcionar información relevante a los usuarios.

El proyecto integra un sistema de sensores avanzado que registra y procesa, en tiempo real, todos los parámetros relevantes de la operación: desde la velocidad, la aceleración y la trayectoria, hasta el estado de las puertas, rampas de accesibilidad, intermitentes o sistemas de seguridad. El control integral permite optimizar la seguridad y la eficiencia de la conducción, así como garantizar la accesibilidad. Este vehículo funciona en un nivel de automatización cuatro, es decir, es capaz de reconocer carreteras, semáforos, peatones y ciclistas, y decidir por sí mismo cuándo acelerar, frenar o girar, necesitando la intervención del conductor sólo en casos muy excepcionales.

El año pasado, EMT Madrid ya demostró su apuesta por la innovación en materia de movilidad sostenible y este vehículo, fruto de la investigación en el Centro Tecnológico de Automoción en Galicia (CTAG), ya realizó un pequeño recorrido lineal en las inmediaciones de la plaza de Cibeles.

EMT Madrid y CTAG mantienen un convenio de colaboración desde septiembre de 2022, en el que se plasma el compromiso de ambas partes de avanzar en la movilidad eléctrica y conectada mediante este vehículo autónomo.