Inspección de Trabajo requiere a Ayuso medidas urgentes de climatización en los centros educativos

El Área de Salud Laboral de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid ha conseguido un «importante avance en materia de condiciones térmicas seguras» en los centros educativos. La Inspección de Trabajo ha emitido un nuevo requerimiento a la Consejería de Educación para que adopte, en un plazo máximo de dos meses, medidas preventivas frente a las altas temperaturas que sufren alumnado y personal.

Desde 2017, CCOO ha denunciado las «graves deficiencias constructivas» y la «ausencia de planes de climatización en numerosos» colegios, institutos y escuelas infantiles de la región. Las temperaturas extremas, cada vez más frecuentes y adelantadas en el calendario, han provocado quejas constantes del profesorado y de las familias, «sin que la Consejería haya dado una respuesta efectiva».

Este verano, la Inspección ha constatado nuevamente que los centros educativos superan los límites de temperatura establecidos en el Real Decreto 486/1997, que fija entre 17º y 27º C las condiciones adecuadas para el trabajo sedentario habitual en las aulas.

Tras escuchar a CCOO y a otros sectores afectados, la Inspección ha requerido a la Comunidad de Madrid que:

Planifique medidas inmediatas de climatización y aislamiento en los centros.

Realice evaluaciones de riesgos específicas sobre condiciones térmicas, con mediciones en los meses de mayor calor.

Incorpore estas actuaciones a la planificación preventiva con responsables, plazos y recursos definidos.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid valora «positivamente» este nuevo requerimiento, fruto de las denuncias presentadas en 2025 en todas las Direcciones de Área Territorial y en distintos niveles educativos. «Se trata de un paso importante, pero no definitivo», subrayan.

«La Consejería lleva años ignorando estas advertencias y tiene la obligación de garantizar la salud laboral y el derecho a la educación en condiciones dignas”, señalan desde el sindicato. CCOO recuerda que» continuará ejerciendo labores de vigilancia y control a través de sus delegadas y delegados de prevención, y no descarta nuevas actuaciones si la Comunidad de Madrid vuelve a incumplir sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral».