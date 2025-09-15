Sin categoría

Más de 10 horas de música, pasacalles, teatro y talleres infantiles llegan este sábado a Latina con ‘Calle 10’ (programa completo)

Gacetín Madrid

El sábado 20 de septiembre, la calle de Guareña volverá a convertirse en el escenario de la XI Jornada de Cultura Urbana ‘Calle 10’ de Latina, que acogerá actuaciones diversas y para todos los públicos como pasacalles, música, talleres infantiles, teatro y espectáculos folclóricos.

Una cita, como ha destacado el concejal del distrito, Alberto González, que acerca el arte, la música y el entretenimiento a las calles “con un espíritu inclusivo, participativo y abierto a todas las edades”. Más allá de la cita cultural, esta jornada “es la celebración del talento que late en nuestras calles”.

‘Calle 10’ se realiza en colaboración con asociaciones culturales y hosteleros de la zona desde las 12:00 h a las 23:00 h de manera ininterrumpida. La jornada comienza al mediodía con un pasacalle a cargo de la Asociación Cultural la Dulzaina de Aluche y una exhibición de aikido (arte marcial japonés), con AETAIKI -Asociación Española de Técnicos de Aikido-, mientras zancudos y malabaristas recorren la calle de Guareña hasta las 15:00 h.

Durante el horario de mañana y hasta las 15:30 h, se podrá disfrutar también del espectáculo de danza Dreaming of Spain, producido por Danzate Danza; estatuas vivientes en varios puntos de la calle, la actuación de teatro infantil El Hada

Coralina a cargo de la Compañía El Globo Rojo; un concierto tributo a Fito & Fitipaldis, con la banda Whisky Barato (de 13:30 a 14:25 h) y un pasacalle con la electrocharanga Rock on Wheels.

De 15:30 h a 17:00 h, permanecerán en activo los talleres infantiles que se desarrollarán a lo largo de toda la jornada, para dar paso al cartel vespertino que abrirá con la batucada Batalá Madrid, un nuevo recorrido de los zancudos y malabares y las estatuas vivientes y el teatro infantil La vuelta al mundo contando cuentos a cargo de la Compañía El Globo Rojo.

Además, el pasacalle de Lume de Biqueira Celtic Band animará la jornada junto al teatral Olympics, coproducido por Nacho Vilar de Producciones e Yllana, a partir de las 18:30 h. Estos espectáculos serán la antesala de las actuaciones de folclore tradicional a cargo de los Grupos Asociación de Danzas Raíces de Chile y Wasi Perú, junto al espectáculo de música popular de Méjico Mariachi, Cielito Lindo Real de Jalisco.

Esta undécima edición de ‘Calle 10’ cerrará a las 23:00 h. tras el concierto del Grupo Wistimber, que combina rumba flamenca y pop como fin de fiesta de la jornada cultural.

