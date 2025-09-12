Ayuso carga contra las protestas en la Vuelta Ciclista por el genocidio en Gaza: «se está atentando contra la vida de los deportistas y acabando con la libertad»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado el “bochorno” de la Vuelta Ciclista por parte de quienes “van dando lecciones de paz”: “Se está atentando contra la vida de los deportistas y acabando con la libertad”.

Así lo ha indicado en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región en la Asamblea de Madrid ante las protestas en las últimas etapas de La Vuelta ciclista contra el genocidio en Gaza por parte del Ejército de Israel. ”Esto no va de Gaza. Están intentando destrozar la imagen de España ante el mundo”, ha señalado.

«Me parece gravísimo cómo se está tratando la Vuelta Ciclista a España. Se está atentando contra la vida de estos ciclistas, se está acabando con la libertad para ser deportista y para ser aficionado porque este fin de semana mucha gente querría celebrar la Vuelta Ciclista a España su paso a su paso por la capital con sus hijos y van a tener que sentir miedo en manos de aquellos que nos van dando lecciones del odio y de paz. No puede ser más bochornoso», ha subrayado.

«Están intentando destrozar la imagen de España ante el mundo. Todo aquello que representa España y le da sentido a esta nación y une a los españoles a ustedes les genera urticaria porque desde dentro y desde fuera lo único que hacen es trabajar para aniquilarla, así que esto no va por Gaza ni va por la humanidad ni va por los derechos de absolutamente nadie», ha concluido.

Foto: Comunidad de Madrid.