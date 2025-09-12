Madrid tendrá un nuevo campus universitario con escuelas de ingeniería y centros de Formación Dual

La Comunidad de Madrid creará un nuevo campus politécnico para fomentar la competitividad en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Este nuevo campus de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) estará situado en el municipio de San Sebastián de los Reyes, localidad que destaca por su fuerte presencia empresarial en áreas innovadoras como la aeroespacial, farmacéutica, biotecnología, comunicaciones y energía nuclear.

Para hacerlo realidad, el Gobierno regional cederá una parcela al Ayuntamiento de esta ciudad, que se encargará de levantar las infraestructuras necesarias. El campus ofrecerá escuelas de ingeniería en materias de alta demanda y centros de Formación Dual Universitaria en colaboración con compañías líderes en cada sector que se encuentren situadas en el entorno.

Además, contará con una residencia para facilitar el acceso a estudiantes de otras regiones y atraer inversión privada y estará abierto a la participación de escuelas politécnicas de otras universidades, siempre bajo la coordinación de la UPM. Esta iniciativa de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades responde a la demanda creciente de profesionales de alta cualificación en áreas como inteligencia artificial, automatización, biotecnología y matemáticas.