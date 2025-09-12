Madrid tendrá un nuevo campus universitario con escuelas de ingeniería y centros de Formación Dual

La Comunidad de Madrid creará un nuevo campus politécnico para fomentar la competitividad en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Este nuevo campus de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) estará situado en el municipio de San Sebastián de los Reyes, localidad que destaca por su fuerte presencia empresarial en áreas innovadoras como la aeroespacial, farmacéutica, biotecnología, comunicaciones y energía nuclear.
Para hacerlo realidad, el Gobierno regional cederá una parcela al Ayuntamiento de esta ciudad, que se encargará de levantar las infraestructuras necesarias. El campus ofrecerá escuelas de ingeniería en materias de alta demanda y centros de Formación Dual Universitaria en colaboración con compañías líderes en cada sector que se encuentren situadas en el entorno.
Además, contará con una residencia para facilitar el acceso a estudiantes de otras regiones y atraer inversión privada y estará abierto a la participación de escuelas politécnicas de otras universidades, siempre bajo la coordinación de la UPM. Esta iniciativa de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades responde a la demanda creciente de profesionales de alta cualificación en áreas como inteligencia artificial, automatización, biotecnología y matemáticas.
En la actualidad más de 57.000 personas estudian ingeniería y arquitectura en la Comunidad de Madrid, una cifra que tiene un crecimiento anual del 3% y que en 30 años podría superar los 140.000 alumnos.
Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.