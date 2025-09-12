Madrid recupera este sábado los sonidos de la antigua Roma en un concierto por ‘La Noche del Patrimonio’

La Comunidad de Madrid recuperará los sonidos de la antigua Roma en un concierto que se celebra este sábado, 13 de septiembre, en el Museo Arqueológico y Paleontológico (MARPA) con motivo de la octava edición de La Noche del Patrimonio, que se conmemora de forma simultánea en las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, entre ellas Alcalá de Henares.

Los sonidos de la villa es un recital que reproduce los acordes de los instrumentos musicales utilizados en aquel momento histórico, como el scabellum, y los címbalos. La música original, elaborada por el grupo Tintinabullum, permitirá evocar momentos de la vida diaria en la antigüedad clásica.

También de esta época será el vestuario de los músicos, basado en modelos de mosaicos y pinturas, y que se compondrá de túnica, bracae (especie de pantalón), carbatinae (tipo de calzado), coronas de hiedra y múltiples tintinnabula, que son conjuntos de campanillas que emiten un sonido característico.

El recital, con una duración de unos 40 minutos, se repetirá en tres horarios diferentes: a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas en el anfiteatro del museo. Las entradas, gratuitas para las tres sesiones, podrán retirarse en la recepción de este espacio a partir de las 18:30 horas del mismo sábado 13 por orden de llegada hasta completar el aforo existente (60 asistentes por sesión). Cada persona podrá recoger un máximo de dos entradas.

Otro de los atractivos para el público será poder disfrutar de los espacios culturales en horario nocturno. Así, el MARPA abrirá sus puertas de forma extraordinaria hasta la medianoche para que los ciudadanos puedan visitar tanto su exposición permanente como las dos muestras temporales que se exhiben en estos momentos: ¡Hispano! Gladiadores en el Imperio romano y El arquitecto Rodolfo García-Pablos en el Palacio Arzobispal de Alcalá (1943-1948).