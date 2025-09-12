El PSOE vuelve a pedir a Almeida que cancele el concierto de Henry Méndez: «quien presume de odiar a los rojos no puede venir a cantar a Villa de Vallecas pagado con dinero público»

El portavoz de Villa de Vallecas en el Grupo Municipal Socialista (PSOE) del Ayuntamiento de Madrid y concejal municipal, Ignacio Benito, ha vuelto a pedir la cancelación del concierto del dominicano Henry Méndez en las fiestas del Distrito y su sustitución por otro artista tras proclamar su «odio a los rojos».

Considera el edil que “alguien que presume de odiar a los rojos no puede venir a cantar a Villa de Vallecas, pagado con dinero público”. Y subraya que “Almeida le mantiene porque no cree en la política de la cancelación, cuando él llegó a la alcaldía cancelando actuaciones de artistas de izquierda y hace pocas semanas festivales por la diversidad”.

Benito ha recordado que “el 52% de los votos de las últimas elecciones municipales en este distrito fueron para partidos de izquierdas y es a todos esos miles de vecinos y vecinas a los que Méndez insulta desde su sectarismo injustificado”.

Y ha concluido pidiendo a los vecinos que “no caigan en la provocación” y que “antes que ir a pitar a Henry Méndez pasen por las casetas de colectivos y partidos de izquierda donde hay buen rollo. Un buen rollo que Almeida, con su sectarismo, ha hecho saltar por los aires de Vallecas”.

El Gobierno de Almeida mantiene el concierto de Henry Méndez

«No creemos en la cultura de la cancelación. La cultura no tiene ideología. No compartimos declaraciones desafortunadas donde se incluye la palabra odio, pero lo que no vamos a hacer es cancelar la actuación», ha incidido el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Consistorio, José Fernández, subrayando que se debe escuchar la música «independientemente de lo que se piense ideológicamente» y que el concierto se mantiene.

«Igual que ha habido otras desafortunadas declaraciones, donde se ha dicho que todo aquel que votaba PP era fascista o donde se ha acusado al Partido Popular de un golpe de Estado, no dejan de ser grandes artistas, grandes creadores de cultura. La cultura es otra cosa, yo creo que hay que leer de todo, no hay que mirar las ideologías», ha concluido.

Foto: Por Esme31 – Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92095524