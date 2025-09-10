El Tercer Sector madrileño pide que el Debate del Estado de la Región «priorice a las personas y dé respuestas reales a los problemas sociales»

Con motivo del Debate del Estado de la Región, la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid (PTSCM) reclama a los responsables públicos que la sesión parlamentaria se centre en lo verdaderamente esencial: las personas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Desde la Plataforma se advierte de que la Comunidad de Madrid afronta retos sociales y económicos de gran calado que inciden directamente en la vida de miles de ciudadanos y ciudadanas. Entre ellos, destacan:

El acceso a una vivienda digna , hoy convertido en uno de los principales factores de desigualdad.

, hoy convertido en uno de los principales factores de desigualdad. El elevado coste de la vida , que impacta de forma más severa en las familias con menos recursos.

, que impacta de forma más severa en las familias con menos recursos. El empleo precario y el desempleo , que dificultan la estabilidad económica y la inclusión social.

, que dificultan la estabilidad económica y la inclusión social. La congestión del tráfico y la contaminación , que afectan a la salud y la calidad de vida de la población.

, que afectan a la salud y la calidad de vida de la población. La desigualdad creciente y, en algunos barrios, situaciones de inseguridad y exclusión social que ponen en riesgo la cohesión de la Comunidad.

La PTSCM, que agrupa a 15 entidades y plataformas sectoriales y representa a más de 800 organizaciones sociales, insiste en que este Debate no debe limitarse a un análisis político coyuntural, sino convertirse en una oportunidad real de consenso y compromiso con la equidad, la justicia social y la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía madrileña.

“El Debate del Estado de la Región tiene que ser un espacio para escuchar, reconocer y dar respuestas a los problemas de las personas. No podemos dejar a nadie atrás. Madrid solo avanzará si todas y todos avanzamos juntos”, subraya Mariano Casado, presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid.

La PTSCM recuerda que sus organizaciones trabajan cada día acompañando a quienes sufren las consecuencias de la exclusión y la vulnerabilidad. Por ello, reitera su disposición a seguir siendo aliado estratégico y agente de interlocución entre las administraciones y la sociedad civil organizada.