El Hospital Infanta Leonor inaugura el curso académico de Medicina 2025-2026 con los alumnos de la Complutense

El Hospital Universitario Infanta Leonor, perteneciente a la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, ha inaugurado su curso académico de Medicina 2025-2026 con los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En concreto, se han incorporado 19 alumnos de tercero de Medicina que constituyen la cuarta promoción que recibirá formación completa (teórica y práctica) en este hospital y la primera promoción que contará con un vicedecano específico de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense para el Hospital Universitario Infanta Leonor. El centro formará en este curso a alrededor de 85 alumnos complutenses desde tercero a sexto curso del Grado de Medicina.

Para dar la bienvenida a estos alumnos, se realizó un acto académico que estuvo presidido por la directora gerente del Hospital Universitario Infanta Leonor, Dra. Carmen Pantoja Zarza, y cuya bienvenida corrió a cargo del recientemente nombrado vicedecano del Infanta Leonor para la Facultad de Medicina de la Complutense y jefe de estudios de este hospital, Prof. Dr. Ricardo Larraínzar Garijo. Además, contó con el apoyo de las máximas autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

Intervinieron el vicedecano de estudiantes de la Facultad de Medicina de la UCM, Prof. Dr. Juan José Montoya Miñano, y la vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Medicina de la UCM, Profa. Dra. Ana María Gómez Martínez. El acto también contó con la presencia de la coordinadora de Innovación Docente del Hospital Universitario Infanta Leonor, Prof. Dra. Ana Bustamante Fermosel.

Posteriormente, intervinieron los delegados de cuarto, quinto y sexto curso, Marta Berenguer Triana, Diego Jesús Amor Ramos, y María Hornero Vázquez, respectivamente, para animar a sus nuevos compañeros. En el acto se destacó las sinergias y el compromiso de ambas organizaciones por una docencia excelente y de calidad, y el esfuerzo de los profesores, que realizan su labor asistencial en el propio centro, y que están muy implicados en formar a los mejores estudiantes.

Los alumnos estuvieron acompañados por los jefes de Servicio y de Sección de este centro hospitalario, profesores y tutores. Al finalizar el acto de apertura del curso académico, los alumnos de tercero se reunieron los demás alumnos para compartir experiencias.

Vicedecano para el Hospital Universitario Infanta Leonor

Con el nombramiento de un vicedecano en el Hospital Universitario Infanta Leonor de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, se refleja la madurez que ha alcanzado el proyecto docente en el Grado de Medicina. La figura del vicedecano hospitalario es un nexo directo entre los alumnos y profesores de un centro sanitario y el decano de la Facultad. Este nombramiento habilita al designado a participar de los órganos de gobierno de la Facultad de Medicina y, por ende, a consolidar la relevancia que el Hospital Universitario Infanta Leonor tiene en la formación humana y académica de los futuros médicos.

El Profesor Larraínzar mostró su agradecimiento por la confianza depositada y expresó su total convencimiento del impulso que esta figura tiene para consolidar el proyecto docente.