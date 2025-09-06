Trancas, Barrancas y Marron (‘El Hormiguero’) dan el pregón de las Fiestas de Canillejas 2025

El presentador y humorista Jorge Marron y las hormigas Trancas y Barrancas (personajes a los que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá), integrantes del programa televisivo El hormiguero, han sido los encargados de dar el pregón de las fiestas patronales de Santa María La Blanca en Canillejas en la noche de este viernes, en el que han estado acompañados por la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, y la concejala de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo.

Los pregoneros se han mostrado encantados de ser “embajadores del distrito” del que son “vecinos y amigos”, ya que su programa se emite desde San Blas-Canillejas, distrito que puede presumir de haber contado con “estrellas internacionales de todo el planeta”.

La vicealcaldesa y la concejala han hecho entrega a Marron y a las hormigas de uno de los premios Villa de Canillejas 2025, otorgado al programa El hormiguero en su vigésima temporada de emisión y que da a conocer lugares singulares del distrito como la Quinta de los Molinos al público de toda España.

Almudena Maíllo ha resaltado cómo “la difusión de estos rincones de la ciudad ha traspasado fronteras, convirtiéndose el programa en uno de los embajadores con mayor repercusión pública con los que se puede contar” y ha agradecido que “a lo largo de estos años, el plató ha acogido como público a distintos usuarios de entidades sociales del distrito, mostrando la sensibilidad del programa”.

El resto de la noche estuvo amenizada por el tributo a Ricky Martin y el concierto de Kuve en el Auditorio de Canillejas, así como por diversos espectáculos en la plaza de la Villa de Canillejas. La programación de las fiestas de Canillejas se puede consultar aquí.