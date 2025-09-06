La actriz Eva Isanta (LQSA) presume de vallecana en el pregón de las Fiestas de Villa de Vallecas 2025

La plaza Juan de Malasaña ha acogido en la noche de este viernes el acto inaugural de las fiestas en honor a la Virgen de la Torre, con la lectura del pregón a cargo de la actriz Eva Isanta, conocida por sus diferentes interpretaciones en series de televisión como La que se avecina.

La intérprete, que ha obtenido el Premio a la Mejor Actriz Secundaria de Teatro 2025 de la Unión de Actores y Actrices, ha presumido de ser vallecana de adopción porque “me casé con un vallecano y mi hijo lleva su sangre y la de sus abuelos y ancestros, algunos de ellos nacidos aquí y otros, gente que vino de fuera buscando unas mejores condiciones de vida y aquí se quedó”. Isanta se ha referido a los vallecanos como gente acogedora: “Me integré muy fácilmente en la vida del barrio y aprendí a escuchar a la gente y a vivir el bullicio alegre de sus calles”, ha recordado.

Por su parte, el concejal de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira, ha asegurado que “la manera en la que vivimos estas fiestas conforma nuestra identidad como distrito y su éxito se debe, en gran medida, a la implicación de todo el tejido asociativo, que colabora activamente en esta celebración, así como a la alegría con la que los vallecanos de todas las edades disfrutan en nuestras plazas y calles, fortaleciendo ese espíritu que nos une y nos define”. Tras el pregón, el público ha podido disfrutar de la actuación de la orquesta Brumas y de un karaoke.

Las fiestas se prolongarán hasta el domingo 14, siendo el Auditorio de las Trece Rosas el escenario de los conciertos y espectáculos musicales, entre los que destacan este fin de semana el grupo Manny Calavera con su rock mariachi (sábado 5, 21:30 h), el concierto de Partiendo la Pana (sábado, 23:30 h), banda tributo a Estopa y Eñe pop, con un tributo a la música de los años 80 y 90 (domingo 6, 17:45 h).

Además, en este primer fin de semana de fiestas se puede disfrutar de la VIII Concentración de Seat 600 (sábado, 9:00 h) en la calle de Sierra Gorda y de la romería con la imagen de la patrona, que partirá de la ermita de la Virgen de la Torre hasta la parroquia de San Pedro Ad Víncula (domingo, 18:30 h).

El programa completo de las Fiestas de la Virgen de la Torre se puede consultar en el siguiente enlace.