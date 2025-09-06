Cultura y OcioDeportesFutbol americanoMadrid ciudadNoticias

El fútbol americano toma este domingo el centro de Madrid con una jornada de propuestas gratuitas

Gacetín Madrid

La emoción del fútbol americano se vivirá en directo en la capital este domingo, 7 de septiembre, gracias a la llegada del NFL Experience Madrid, un evento gratuito organizado para celebrar el inicio de la temporada 2025 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Con la icónica plaza de Oriente como escenario, el evento promete una jornada inolvidable para los aficionados españoles que podrán disfrutar de la experiencia de la NFL desde dentro. Desde las 15:00 y hasta las 23:00 horas, la cita incluirá una amplia programación gratuita, entre la que destacan actividades interactivas, experiencias inmersivas, la posibilidad de hacerse fotos con el Trofeo Vince Lombardi, símbolo emblemático del campeonato, y la retransmisión de uno de los partidos de la kickoff que dará el pistoletazo de salida a la NFL.

A través de esta jornada gratuita, que pretende acercar la energía y la pasión de la NFL a los fans madrileños, la capital calienta motores de cara a la próxima celebración del partido de la temporada regular de la NFL que se disputará por primera vez en España, el 16 de noviembre, y que ha elegido a Madrid y al estadio Santiago Bernabéu para enfrentar a los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.

Subscribe

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Trancas, Barrancas y Marron (‘El Hormiguero’) dan el...

La actriz Eva Isanta (LQSA) presume de vallecana...

Muere un motorista arrollado por un coche en...

La Oficina Verde de Madrid, premio ‘Iniciativa Sostenible’...

El Reggaeton Millennial Fest llega a Madrid tras...

Madrid acoge este sábado una marcha feminista contra...

Últimas plazas para las categorías inferiores de la...

Los criminólogos de Madrid alertan: “la tasa de...

La vuelta a las raíces, clave en la...

El Museo del Prado abre sus puertas esta...

Comentarios