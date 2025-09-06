El fútbol americano toma este domingo el centro de Madrid con una jornada de propuestas gratuitas

La emoción del fútbol americano se vivirá en directo en la capital este domingo, 7 de septiembre, gracias a la llegada del NFL Experience Madrid, un evento gratuito organizado para celebrar el inicio de la temporada 2025 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Con la icónica plaza de Oriente como escenario, el evento promete una jornada inolvidable para los aficionados españoles que podrán disfrutar de la experiencia de la NFL desde dentro. Desde las 15:00 y hasta las 23:00 horas, la cita incluirá una amplia programación gratuita, entre la que destacan actividades interactivas, experiencias inmersivas, la posibilidad de hacerse fotos con el Trofeo Vince Lombardi, símbolo emblemático del campeonato, y la retransmisión de uno de los partidos de la kickoff que dará el pistoletazo de salida a la NFL.

A través de esta jornada gratuita, que pretende acercar la energía y la pasión de la NFL a los fans madrileños, la capital calienta motores de cara a la próxima celebración del partido de la temporada regular de la NFL que se disputará por primera vez en España, el 16 de noviembre, y que ha elegido a Madrid y al estadio Santiago Bernabéu para enfrentar a los Miami Dolphins y los Washington Commanders.