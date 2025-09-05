El PSOE exige a Almeida que desvele ya «si sigue o no sigue»

La portavoz del Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha llamado a hacer un debate constructivo de cara al Debate del Estado de la Ciudad que se llevará a cabo el próximo lunes.

Un debate constructivo, “en el que podamos hablar de Madrid y sus problemas y dejemos la confrontación, la crispación y los insultos por propuestas que respondan a lo que vecinos y vecinas esperan de la política”, ha subrayado.

Maroto ha señalado que, en el ecuador de este mandato, el Grupo Municipal Socialista ha presentado 135 iniciativas, de las que 69 han sido propuestas relativas a Vivienda, el principal problema de la ciudadanía; Emergencia climática y olas de calor; Limpieza y estrategia de residuos; Movilidad y «caos por falta de planificación del Gobierno municipal»; Políticas de Igualdad y Derechos LGTBI.

De las 69 propuestas, el Gobierno del PP con mayoría absoluta sólo ha aceptado 5, el 7% del total. Considera Maroto que esto es “un bloqueo institucional y una falta de respeto a los votantes del PSOE y a la vecindad que cada día nos traslada sus problemas y busca soluciones”. Denuncia también «deslealtad institucional», porque hace meses el Gobierno de Almeida rompió relaciones con el Grupo Municipal Socialista.

«Es un bloqueo democrático a lo que representa una alternativa de gobierno en esta ciudad que fue votada por más de 270.000 personas en las últimas elecciones municipales», ha afirmado. Anticipa que “esta va a ser la herencia de Almeida, que en estos dos años ha hecho oposición a la oposición, usando una institución como el Ayuntamiento, que no es de un Partido sino de todos los madrileños, para confrontar permanentemente con el Gobierno de España y con el PSOE”.

Añade que “mientras la ciudadanía sigue pidiendo soluciones, Almeida se está pensando si sigue o no sigue”, así que exige al alcalde que desvele su futuro en el Debate del Estado de la Ciudad del lunes. “El PSOE está fuerte, tenemos un proyecto alternativo para madrileños y madrileñas, tenemos las políticas ambiciosas y realistas que Madrid necesita”, zanja Reyes Maroto.