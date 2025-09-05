La L6 de Metro abre y cierra este sábado por 4 meses: fechas, estaciones afectadas y autobuses sustitutivos

Metro de Madrid está acometiendo la transformación integral de la infraestructura de la Línea 6, renovando más de 23 kilómetros de vía para reducir incidencias, acortar los tiempos de recorrido y mejorar la fiabilidad del servicio a largo plazo. Se trata de un paso más en el camino hacia la automatización de la línea.

La automatización de la línea 6 permitirá que se ponga en circulación un tren hasta cada dos minutos. Esto rebajará los tiempos de espera en andén e incrementará la capacidad de pasajeros por hora, según la Consejería de Transportes madrileña, reduciendo además las incidencias en la vía. Esta técnica hace que se multiplique por cinco la regularidad de los desplazamientos, ahorra energía al realizar una aceleración y conducción más homogénea y facilitar la respuesta rápidamente a los picos de demanda.

La Línea 6 es la más transitada por los usuarios del metro. Por esta razón, durante los trabajos se ha interrumpido el servicio en dos fases. La primera fase, que se está realizando entre junio y septiembre, afecta el tramo suroeste de la línea, entre Moncloa y Méndez Álvaro. Estas obras, ya a más del 90% de ejecución, van más rápido de lo esperado, por lo que adelantan una semana su apertura al 6 de septiembre.

Finalizada la primera fase, se abordará también de forma adelantada una semana la segunda fase de la obra, que supondrá la suspensión del servicio en el tramo este, entre Legazpi y Moncloa, desde el 6 de septiembre y hasta el 31 de diciembre (4 meses). Durante las obras, se habilitarán servicios sustitutivos de transporte gratuitos que realizarán el recorrido de la línea en superficie.

Se establece la línea SE6 de autobús sustitutivo, que replica el tramo cerrado en ambos sentidos, y la línea SE5, que refuerza el servicio entre Cuatro Caminos y Moncloa. Circularán todos los días y serán gratuitas para los usuarios de la Línea 6. La línea 180 de EMT mantiene la ampliación de su servicio entre Legazpi y Arganzuela Planetario y será igualmente gratuita para usuarios de la Línea 6.

PARADAS del bus sustitutivo GRATUITO SE6 SENTIDO 1 LEGAZPI-MONCLOA Nº PARADA ESTACIÓN SENTIDO 2 MONCLOA-LEGAZPI Nº PARADA Paseo del Molino, 2 3644 Legazpi Paseo del Molino, 5 3737 Avenida Planetario con calle Puerto de Béjar * 4100 Arganzuela-Planetario Avenida Planetario con calle Bronce * 4101 Calle Pedro Bosh sin número con calle Méndez Álvaro 4802 Méndez Álvaro Calle Méndez Álvaro, 68 3742 Calle Doctor Esquerdo, 217 3720 Pacífico Calle Doctor Esquerdo, 180 1437 Calle Doctor Esquerdo, 161 5972 Conde de Casal Calle Doctor Esquerdo, 118 51200 Calle Doctor Esquerdo, 103 4614 Sainz de Baranda Calle Doctor Esquerdo, 62 4962 Calle Doctor Esquerdo, 47 51197 O’Donnell Calle Doctor Esquerdo, 34 51141 Calle Francisco Silvela, 4 782 Manuel Becerra Calle Francisco Silvela, 1 3829 Calle Francisco Silvela, 50 5296 Diego de León Calle Francisco Silvela, 53 786 Calle Francisco Silvela, 88 51142 Avenida de América Calle Francisco Silvela, 91 51143 Calle Joaquín Costa, 37 5394 República Argentina Calle Joaquín Costa, 22 4678 Calle Raimundo Fernández Villaverde, 93 con Castellana 2697 Nuevos Ministerios Calle Raimundo Fernández Villaverde con Castellana 2696 Avenida Reina Victoria, 4 51196 Cuatro Caminos Calle Raimundo Fernández Villaverde, 4 2692 Avenida Reina Victoria, 58 51144 Guzmán el Bueno Avenida Reina Victoria, 55 con calle Guzmán el Bueno 1414 Calle Ramiro Maeztu con Paseo Juan XXIII 3278 Vicente Aleixandre Avenida Gregorio del Amo con Paseo Juan XXIII 5316 Avenida Complutense (frente Facultad de Medicina) 1688 Ciudad Universitaria Avenida Complutense (frente Facultad de Medicina) 1687 Paseo Moret, 2 51140 Moncloa Paseo Moret, 1 con plaza Moncloa 15525

* Las paradas 4101 y 4100 están ubicadas a 500 m y 550 m de la estación, respectivamente, considerando el trazado urbano y el tráfico en superficie.

PARADAS del bus sustitutivo GRATUITO SE5 SENTIDO 1 CUATRO CAMINOS-MONCLOA Nº PARADA ESTACIÓN SENTIDO 2 MONCLOA-CUATRO CAMINOS Nº PARADA Avenida Reina Victoria, 6 2481 Cuatro Caminos Avenida Reina Victoria, 3 4284 Avenida Reina Victoria, 58 51144 Guzmán el Bueno Avenida Reina Victoria, 55 con calle Guzmán el Bueno 1414 Paseo Juan XXIII frente al número 14 5141 Vicente Aleixandre Paseo Juan XXIII,14 2710 Calle Arcipreste de Hita, 3 51033 Moncloa Calle Arcipreste de Hita, 3 51033

PARADAS del LA LÍNEA DE bus GRATUITA 180 SENTIDO 1 ARGANZUELA-PLANETARIO-LEGAZPI Nº PARADA ESTACIÓN SENTIDO 2 LEGAZPI-ARGANZUELA-PLANETARIO Nº PARADA Calle Cobre, 8 51160 Arganzuela-Planetario Calle Cobre, 8 51160 Calle Bolívar, 1 con Plaza Legazpi 2594 Legazpi Paseo de las Delicias, 133 3858

Refuerzo de otras líneas de MEetro Ante la posible afluencia de más viajeros en otras líneas debido al corte de la Circular, Metro continuará reforzando el servicio donde se prevé mayor número de usuarios derivados procedentes de la línea. Ese es el caso de la L5, que aumentará el número de trenes hasta en un 19%, y la L1, que tendrá hasta un 14% más de convoyes en circulación. Las L2 y L3 también registrarán un aumento de servicio de hasta el 6% y el 13%, respectivamente, mientras que la L10 verá incrementados los vehículos hasta en un 11%. Todos estos refuerzos se llevarán a cabo principalmente en las horas punta y en las franjas en que se prevé mayor aumento de pasajeros. En qué consisten las obras Las obras forman parte del proyecto para la automatización de la Línea 6, que requiere actuar sobre todos los elementos del sistema de Metro (vía, túnel, comunicaciones, energía, señalización y trenes). Los trabajos suponen la renovación integral de las vías de la Línea 6, lo que permitirá el incremento de velocidades y aumentar su fiabilidad para adecuarla a las exigencias que el nuevo modelo de circulación automática precisa. Hasta 2.000 operarios trabajan varios turnos las 24 horas del día y durante los siete días de la semana para reducir al máximo posible la duración de la obra. El objetivo es sustituir la vía, constituida en la actualidad por traviesas de madera sobre balasto y tacos sobre plataforma de hormigón, por una placa de última tecnología. También se busca optimizar el trazado, modernizar el carril existente, instalar las estructuras para la posterior instalación de las puertas de andén y construir escaleras de evacuación en los andenes. Otras actuaciones

Los nuevos trenes sin conductor circularán a partir de 2027 en la Línea 6 del suburbano madrileño. Con una inversión de 450 millones de euros, estos 48 nuevos convoyes serán más sostenibles, accesibles y seguros, optimizarán el tiempo de circulación aumentando la velocidad hasta en un 33%, lo que permitirá que circulen hasta cada dos minutos. Otra de las actuaciones que va a tener lugar es la actualización de la señalización de la Línea 6, lo que garantizará su compatibilidad con el nuevo material móvil. El proyecto, que está dividido en tres fases diferentes, contempla la ingeniería de diseño, la provisión de los equipos, así como la recepción y puesta en funcionamiento del nuevo sistema. Además, para llevar a cabo el proceso de automatización es necesario el suministro, colocación, puesta en servicio y mantenimiento de las puertas de andén en las 28 estaciones de esta línea. En total, se intervendrá en 70 andenes, que suman 6,4 kilómetros, con el objetivo de separar el espacio de espera de los usuarios y la zona de circulación de los trenes, garantizando la entrada al vehículo sin riesgo y de manera ordenada.