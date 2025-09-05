Madrid lanza 640 plazas del programa ‘Quedamos al salir de clase’ para facilitar la conciliación

El Ayuntamiento de Madrid ha autorizado el nuevo contrato de gestión del programa ‘Quedamos al salir de clase’, un servicio de atención socioeducativa dirigido a menores de entre 3 y 12 años que se desarrolla en 16 centros educativos de la ciudad en horario extraescolar.

Tal como ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, la Junta de Gobierno ha aprobado este jueves un gasto plurianual de 4 millones de euros para esta iniciativa del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad que tiene como objetivo apoyar a las familias madrileñas en la conciliación de la vida personal y profesional y también evita los riesgos que puede provocar en los niños la ausencia prolongada de un adulto cuidador una vez finalizada la jornada escolar.

El programa dispone de 640 plazas, aunque el número total de participantes es superior por la rotación que se produce durante el curso. Las actividades tienen lugar en las propias instalaciones de 16 colegios de Educación Infantil y Primaria, entre las 16:00 y las 20:00 horas, en los días lectivos del calendario escolar. Es decir, cuando los menores terminan las clases, tal como indica el nombre de la iniciativa. Reciben atención prioritaria los niños que, de otra forma, permanecerían solos fuera del horario escolar, que se encuentran en riesgo de desprotección social, con familias con limitaciones para ejercer las funciones parentales o aquellos con necesidades educativas especiales.

A través de este servicio, el Consistorio ofrece apoyo escolar a los participantes adaptado a cada grupo de edad. Cada tarde, se les ayuda con la realización de los deberes y se les facilita refuerzo en aquellas materias en las que presenten mayores dificultades. Además, se les proporciona merienda, aprovechando este espacio para educar en materia de alimentación e higiene, y también servicio de traslado acompañado por monitores desde el centro educativo de cada menor hasta el colegio en el que se desarrolla el ‘Quedamos al salir de clase’ que le corresponda.

Un total de 738 usuarios en el curso 2024-2025

Asimismo, el programa incluye la realización de talleres de educación en valores, de habilidades sociales, de desarrollo personal y social, de educación para la salud, de educación medioambiental, de animación a la lectura y de uso de nuevas tecnologías. Toda esta programación se complementa con salidas de carácter lúdico que favorecen la relación de los menores con su entorno y con actividades deportivas y juegos.

Durante el curso 2024-2025 participaron en ‘Quedamos al salir de clase’ un total de 738 menores. El 96 % de los niños usuarios y el 98 % de las familias se mostraron ‘muy satisfechos’ con el servicio. Con el contrato aprobado hoy por la Junta de Gobierno se da continuidad a este programa ya consolidado en la ciudad para el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y noviembre de 2027. El mismo podrá ser prorrogado por 24 meses adicionales.

Otros servicios que favorecen la conciliación

Este programa se enmarca en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029 del Ayuntamiento de Madrid, compuesto por 50 medidas y dotado con 1.275 millones de presupuesto para conseguir el triple objetivo de proteger la maternidad y paternidad, fomentar los nacimientos y favorecer la conciliación de las familias, a fin de convertir Madrid en la mejor ciudad donde crecer.

Precisamente, en este propósito de ofrecer apoyo a las familias para que puedan compatibilizar sus obligaciones laborales con el cuidado de los hijos, el Consistorio madrileño pone a su disposición otros servicios como los 30 centros de día infantiles de Cruz Roja que financia. Al igual que ‘Quedamos al salir de clase’, estos recursos socioeducativos se desarrollan en colegios de la ciudad, concretamente en 30, los días lectivos de 16:00 a 20:00 horas. En el curso 2024-2025, superaron los 1.300 usuarios.