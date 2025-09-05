Los Premios Villa de Canillejas reconocen a personas y entidades que son “el pasado, presente y futuro de este barrio”

Por segundo año consecutivo, el distrito de San Blas-Canillejas reconoce a personas y entidades que desarrollan su trabajo en beneficio de los vecinos, en especial en el barrio de Canillejas, que estos días celebra sus Fiestas. La concejala del distrito, Almudena Maíllo, ha presidido esta tarde la ceremonia de entrega de los Premios Villa de Canillejas, con los que, ha destacado, “reconocemos la figura de personas e instituciones que llevan mucho tiempo desarrollando y siendo el pasado, el presente y el futuro de este barrio de Canillejas”.

Maíllo ha recordado que estos galardones nacieron el año pasado con motivo del 75 aniversario de la integración de Canillejas en Madrid, junto a una programación cultural que se está consolidando con la promoción de actividades más allá de los centros culturales, como las actuaciones desde el balcón del Centro de Día de Mora de Rubielos o los conciertos de música de Navidad en las parroquias del barrio.

En materia deportiva, ha subrayado “la inversión de cerca de un millón de euros en los próximos dos años para la IDB Antonio Palacios, que es, precisamente, sede de uno de los galardonados en esta edición, ADAE Simancas». Esta escuela deportiva ha recibido uno de los Premios Villa de Canillejas coincidiendo con su 35 aniversario.

Entre los galardonados, está también el programa televisivo El Hormiguero, que celebra su vigésima temporada en antena, por dar visibilidad a lugares emblemáticos de Canillejas desde su estudio ubicado en esta zona; el Colegio Amor de Dios, coincidiendo con su 75 aniversario en el barrio de Canillejas; José Cano, organizador de la carrera popular de Canillejas con el trofeo que lleva su nombre y que cumple el próximo 24 de noviembre su 45 edición, y la Parroquia de Nuestra Señora del Camino por su labor pastoral y social en el barrio desde 1965.

Tras la entrega de premios, vecinos y asistentes han podido disfrutar de una limonada, organizada por la junta en colaboración con los hosteleros de la plaza de la Villa de Canillejas, amenizada con una actuación musical.