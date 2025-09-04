El PSOE-M reclamará a Ayuso un plan urgente ante el calor extremo en las aulas

El PSOE de la Comunidad de Madrid reclamará a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, un plan urgente ante el calor extremo en las aulas. «La vuelta al cole se acerca y la Comunidad de Madrid llega a ella, un año más, sin los deberes hechos, señalan, incidiendo en que «hay problemas urgentes que solucionar», por eso el PSOE va a llevar una batería de resoluciones al Debate del Estado de la Región, que «pongan sobre la mesa soluciones para estas carencias».

«Uno de los mayores problemas lo hemos comprobado en los meses de verano. Las altas temperaturas que han tenido que sufrir los menores en las aulas han sido insoportables, con termómetros por encima de los 30 grados y la inacción del Gobierno de la señora Ayuso, que ni siquiera ha puesto ventiladores, ignorando el sufrimiento tanto de los niños como de los docentes durante la jornada escolar», exponen.

Por eso, el PSOE de Madrid va a llevar al próximo Debate sobre el Estado de la Región una propuesta para climatizar los colegios e institutos públicos, con la que combatir las temperaturas extremas que han tenido que soportar los menores. «Es urgente una estrategia regional para rehabilitar la red pública de la Comunidad de Madrid, mejorando la eficiencia energética con la instalación de paneles solares y nuevos aislamientos térmicos y zonas de sombra para evitar las altas temperaturas en época de calor», explican los socialistas.

En Madrid «tenemos, además, la vuelta al cole más cara de toda España por la falta de inversión. Según los Presupuestos de 2025, Ayuso invierte 5.313 euros por alumno en gasto en educación, frente a la media en España, que está en 6.439 euros por alumno. Es sencillo, a menos inversión pública en educación más gasto en cada hogar, y sin incrementar la calidad de las instalaciones. Los socialistas vamos a pedir en el Debate un plan de mejora de los centros, asegurando la accesibilidad a los mismos y la conexión a Internet de alta velocidad».

A todo esto «hay que sumar la escasez de plazas públicas, especialmente grave en la FP». El PSOE de Madrid va a presentar una resolución durante el Debate para la creación de más plazas de Formación Profesional. «Hay que recalcar que también hay escasez de plazas en educación infantil (0-3 años y Bachillerato). Y nos encontramos con carencia de programas de innovación educativa y escasez de programas de refuerzo y atención a la diversidad o infradiagnóstico del alumnado que los requeriría. Corregir los desequilibrios es cada vez más urgente», critican.

«Tampoco podemos olvidar los problemas de temporalidad y precariedad del personal docente, uno de los peor pagados de toda España. Así que vamos a hacer una propuesta para que se dignifique su figura, porque su situación no puede continuar así. En los últimos seis años, se ha multiplicado por seis el número de funcionarios de carrera docentes que han salido de la Comunidad de Madrid, pasando de 97 en el curso 2018/19 a 631 en el último», añaden desde el PSOE.

Por tanto, «es necesario dignificar la figura de los docentes. ¿De qué le sirve a Madrid ser una de las comunidades más ricas si el dinero no se destina a lo importante? Es fundamental garantizar la educación, que es un derecho y el ascensor social más potente de las sociedades democráticas».