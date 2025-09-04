ALDI anuncia una nueva tienda en el distrito de Latina (Madrid)

ALDI sigue consolidando su crecimiento en la Comunidad de Madrid, donde ya cuenta con más de 65 supermercados. La región se mantiene como uno de los territorios estratégicos de la compañía, donde ha inaugurado 11 nuevos establecimientos en los últimos dos años.

Madrid es la ciudad que concentra más supermercados ALDI de España, con un total de 28 establecimientos en la capital. Actualmente, cerca de un millón de clientes madrileños confían en la compañía para su compra semanal. Esto supone un aumento de más del 25% en la penetración de hogares madrileños en los últimos tres años, superando el 40% de la penetración en la región, según datos de Worldpanel by Numerator.

La compañía mantiene además su compromiso con el empleo en la región. Durante esta primera mitad del año, ALDI ha alcanzado los 1.200 trabajadores en la Comunidad de Madrid. La cadena ha contratado a más de 40 nuevos empleados hasta junio, lo que supone el 18% de las nuevas incorporaciones previstas a nivel nacional.

Una nueva tienda en el barrio de Lucero de Madrid

Como parte de este crecimiento, ALDI abrirá un nuevo supermercado en el barrio de Lucero de la ciudad de Madrid el próximo 10 de septiembre. El establecimiento estará ubicado en la calle Higueras 33–35, contará con más de 1.100 m² de sala de ventas y un equipo de 15 trabajadores.

ALDI, una cadena en constante crecimiento en España

ALDI suma más de 480 supermercados en España y ha abierto más de 100 nuevos establecimientos en los últimos tres años, lo que la ha consolidado como una de las cadenas de distribución de mayor crecimiento a nivel nacional.