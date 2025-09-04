Madrid aprueba un contrato para mejorar sus aparcamientos y construir nuevos

La Junta de Gobierno municipal ha autorizado hoy el acuerdo marco de servicios de asistencia técnica para la redacción de estudios, anteproyectos y proyectos de ejecución de obras en aparcamientos municipales, tanto existentes como de nueva creación, según ha informado en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

Este contrato ha sido impulsado por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, encargado de regular, promover, gestionar administrativamente e inspeccionar los aparcamientos de titularidad municipal, ya sean de uso residencial, rotacional o mixto o disuasorio. También ostenta la competencia de planificar, promover y realizar las obras de construcción de aparcamientos municipales de nueva creación, residenciales, rotacionales, mixtos y disuasorios, así como las obras de gran reforma, rehabilitación y conservación de los ya construidos en coordinación con el Área de Obras y Equipamientos.

En varios aparcamientos municipales vencerá próximamente el plazo de concesión, revirtiendo por tanto su gestión al Ayuntamiento de Madrid. Debido al transcurso de los años desde su puesta en funcionamiento, estos estacionamientos han sufrido distintas problemáticas que derivan en patologías estructurales que requieren una reparación.

En cuanto a las instalaciones del aparcamiento, se ha de acometer la mayor adaptación posible a la normativa vigente en aspectos tan importantes como la seguridad de la evacuación en caso de incendios o la accesibilidad. Asimismo, se ha de llevar a cabo la implementación de usos y nuevas instalaciones contempladas en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 y en la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Por esta razón, hay que elaborar proyectos de ejecución de obras y estudios de reequilibrios y modificaciones de concesiones en vigor.

Promoción de nuevos aparcamientos municipales

En cuanto a la promoción de nuevos aparcamientos municipales, antes de su construcción es necesario redactar y aprobar diferentes documentos técnicos (estudios de movilidad y de tráfico, instrumentos de planeamiento, estudios de viabilidad y anteproyectos), además de los proyectos técnicos de ejecución de las obras.

El acuerdo marco contempla la prestación de estos servicios, elaborando la documentación técnica de los estudios y proyectos en el ámbito de los aparcamientos municipales. El valor estimado del contrato es de casi 4,7 millones de euros (4.699.400), y cuenta con un plazo de ejecución previsto de 48 meses, sin posibilidad de prórroga.