El madrileño Palacio de la Duquesa de Sueca acogerá un alojamiento para familias vulnerables y un centro de mayores

La Junta de Gobierno municipal ha aprobado hoy el proyecto de acondicionamiento del palacio de la Duquesa de Sueca, en el distrito madrileño de Centro, para la implantación de dos nuevos equipamientos sociales municipales: un centro de alojamiento temporal y para familias vulnerables y un centro de mayores, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, al término de la Junta de Gobierno.

Los trabajos, que serán ejecutados por el Área de Obras y Equipamientos, contarán con un presupuesto de 16,5 millones de euros, un esfuerzo inversor que tiene que ver fundamentalmente con el carácter de edificio protegido que tiene el inmueble y con la obligación de preservar diversos restos arqueológicos allí presentes.

El palacio de la Duquesa de Sueca, construido en 1781, se incorporó al patrimonio municipal tras una expropiación que tuvo lugar en 1999, que establecía que el inmueble debería ser destinado a un fin de interés social. Tras ese procedimiento, diversas vicisitudes jurídicas avocaron a complejos procesos judiciales, lo que ha provocado una importante dilación en el tiempo para el cumplimiento del fin al que el planeamiento urbanístico destina este bien.

El Ayuntamiento ha llevado a cabo desde 2016 obras de consolidación para garantizar la seguridad del edificio, trabajos que finalizaron en 2023. Desde entonces, el Área de Obras y Equipamientos ha venido trabajando en la redacción del presente proyecto, que ha sido muy compleja por los condicionantes anteriormente mencionados de la protección del inmueble y los restos arqueológicos. El proyecto cuenta con el visto bueno tanto de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid como de la Comisión Local de Patrimonio Histórico.

6.150 m2 destinados a bienestar social

El edificio cuenta con una superficie de 6.150 m2 construidos, de los que 1.583 m2 estarán destinados al centro de mayores, que se ubicará en el cuerpo este del inmueble, y 4.567 m2 se dedicarán al centro de alojamiento temporal y para familias vulnerables, que ocupará al resto de la superficie.

Los trabajos incluirán la reforma de los patios y el acceso de la entrada, así como el acondicionamiento de todos los espacios interiores. Asimismo, se dotará al edificio de todas las instalaciones precisas para su correcto funcionamiento y confortabilidad. En este sentido, una de las principales actuaciones tendrá que ver con la accesibilidad, ya que se rehabilitarán las antiguas escaleras de acceso a las diferentes zonas del inmueble, se ejecutará una rampa en la entrada principal y se instalarán seis ascensores, dos plataformas elevadoras y una silla salvaescaleras.

El sótano albergará espacios para el centro de alojamiento temporal de familias, almacenamiento del catering e instalaciones generales del edificio. En la planta baja se ubicarán la zona de admisión con punto de atención al público, zonas de catering y comedor, espacios de esparcimiento y descanso, administración del centro, lavadero, salas de usos múltiples, cocina del centro de mayores y aseos.

La planta primera contará con talleres, zonas de esparcimiento, vestuarios, viviendas públicas, cuartos de limpieza, aseos, salas polivalentes, peluquería, podología, fisioterapia y cuartos de limpieza y almacenaje. Por su parte, en la planta segunda habrá talleres, salas de personal del centro, zonas de esparcimiento, viviendas públicas, sala de lectura, zona de cardio y pilares, sala de informática, vestuarios, cuartos de limpieza y almacenaje y aseos. Tanto para la bajocubierta como para la cubierta no se plantean usos.

Restos arqueológicos

El inmueble cuenta con restos arqueológicos que serán conservados e integrados en el proyecto. Por un lado, en la planta baja se hallaron restos de enterramientos islámicos que podrían datar de los siglos XII o XIII. Estos serán musealizados por medio de suelo de vidrio pisable que permitirá tanto su visión como una correcta conservación. También se conservará un reloj de sol que salió a la luz en la medianera del palacio con el Instituto de Educación Secundaria (IES) San Isidro, que podría ser anterior incluso a la construcción del propio palacio de Sueca. Por último, en la primera planta se conservarán restos de pinturas murales con motivos vegetales y geométricos propios de las decoraciones de los palacios madrileños del siglo XVIII y, sobre todo, del XIX.

El emblemático edificio, conocido en los últimos años por ser la sede del ficticio Ministerio del Tiempo en una conocida serie de televisión, fue transformado en palacio en 1791, cuando Carlos IV mandó construir un palacio para Godoy y su esposa, la Duquesa de Sueca. Anteriormente, el inmueble había albergado una escuela para los hijos de los criados de Carlos III. Ya a comienzos del siglo XIX, acogió la Escuela de Temporalidades y, después, el Colegio de Humanidades. En el siglo XX fue cuartel de la Guardia Civil y posteriormente viviendas privadas.