Aprobada la reforma de las piscinas cubiertas, vestuarios y pista del CDM Raúl González (Villaverde)

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el contrato para la reforma de las piscinas cubiertas, vestuarios y pista polideportiva del Centro Deportivo Municipal Raúl González, en el distrito de Villaverde. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la reunión de la Junta de Gobierno. Los trabajos, que serán ejecutados por el Área de Obras y Equipamientos, supondrán una inversión de 3 millones de euros.

El proyecto incluye la renovación tanto de los acabados de las piscinas, como de las playas, que incluirán una nueva disposición de las rejillas, así como de los sistemas de depuración y de la instalación de protección contra incendios para adecuarla a la normativa actual.

La intervención también contempla la instalación de aire acondicionado en la pista polideportiva y la renovación de las instalaciones eléctricas y de fontanería. Asimismo, se sustituirá la antigua deshumectadora situada en la planta sótano, ya que actualmente está estropeada y solo calienta el aire de las piscinas.

Los trabajos de reforma se completarán con la sustitución de acabados, falsos techos, sanitarios, carpinterías e instalaciones de los vestuarios de las piscinas, del pabellón y del personal, así como de los pasillos y vestíbulos de la planta baja. A ello se añadirá la instalación de una escalera de mantenimiento para acceso a la cubierta y la reparación de desperfectos en los muros de hormigón del sótano.

Desde el año 2019, el Área de Obras y Equipamientos ha invertido más de 143 millones de euros en reforma de instalaciones deportivas municipales de los 21 distritos de la ciudad.