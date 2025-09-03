Tres heridos, uno grave, y ocho detenidos en una reyerta multitudinaria en Puente de Vallecas (Madrid)

Tres jóvenes de entre 20 y 30 años de edad han resultado heridos, uno de ellos grave, tras una reyerta a botellazos y navajazos ocurrida esta madrugada de miércoles, 3 de septiembre, a las puertas de una discoteca en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Hay ocho detenidos, siete hombres y una mujer, muchos en estado de embriaguez.

Los hechos han ocurrido sobre las 2 de la madrugada de este miércoles en la avenida del Monte Igueldo. Por causas que aún se investigan, se ha producido una riña tumultuaria a la salida de un local de copas entre una decena de personas de entre 20 y 30 años, sufriendo tres de ellos heridas por arma blanca.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a las víctimas, una de ellas con una herida en la zona posterior del cuello, que aunque ha sido profunda no ha tenido afectación vascular ni neurológica, siendo trasladado al Hospital Gregorio Marañón con pronóstico grave para sutura en quirófano. No se teme por su vida.

Un segundo joven presentaba una herida en zona inferior de la barbilla y en la comisura labial, con algunas contusiones, siendo evacuado menos grave al mismo centro hospitalario. Y hay un tercer varón que presentaba cortes y heridas en las manos, que los propios sanitarios del SAMUR curan in situ para que posteriormente marche a Comisaría para prestar declaración.

La Policía Municipal ha escoltado al convoy sanitario para mantener una velocidad constante. Agentes de la Policía Nacional desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso: en total hay ocho detenidos, siete hombres y una mujer, muchos en estado de embriaguez. Se descarta un asunto de bandas juveniles violentas.