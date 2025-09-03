Detenido por explotar una bomba casera en una fuente de Ciudad Lineal (Madrid)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor de los delitos de tenencia, almacenamiento, fabricación de explosivos y daños en el patrimonio. Los hechos ocurrieron en el Parque Arriaga del distrito madrileño de Ciudad Lineal donde este varón colocó un artefacto de gran potencia en una fuente.

Los madrileños que allí se encontraban se alertaron cuando escucharon una fuerte explosión. En los registros llevados a cabo en sus domicilios en Madrid y en Almería los agentes han podido incautar numerosas sustancias y materiales para fabricar explosivos como receptores, transmisores, mechas e iniciadores.

Explosivo sofisticado activado mediante control remoto que causó destrozos materiales

En las primeras gestiones llevadas a cabo por los investigadores estos se sorprendieron de la capacidad técnica con la que contaba su fabricante, ya que comprobaron que era un explosivo muy sofisticado y perfeccionado que activaron a distancia, de manera remota.

Posteriormente confirmaron que su fabricante contaba con amplios conocimientos en pirotecnia y en elaboración de explosivos. Las indagaciones de los agentes permitieron averiguar que el investigado no llevó a cabo ningún tipo de reivindicación sobre su acción, quedando constatado que lo realizó por diversión.

Tras su explosión sobre las 2 de la tarde del pasado día 15 de julio, quedó fracturado parte del hormigón que configuraba la fuente ocasionando también otros deterioros materiales, no existiendo, por suerte, lesiones en los ciudadanos que allí se encontraban.

El pasado mes de agosto fue detenido como presunto autor de los delitos de tenencia, almacenamiento, fabricación de explosivos y daños en el patrimonio y puesto a disposición de la autoridad judicial que ordenó su ingreso en prisión.