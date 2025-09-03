Más de 51.300 madrileños usaron este martes BiciMAD, récord desde que el nuevo sistema es de pago

Un total de 51.390 usuarios realizaron sus desplazamientos este martes, 2 de septiembre, por la ciudad de Madrid a bordo de las bicicletas del servicio municipal de alquiler BiciMAD, la cifra más alta desde que el nuevo sistema es de pago.

Así lo ha indicado este miércoles el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, en un breve comunicado a través de redes sociales, subrayando además que este sistema ya se encuentra disponible en los 21 distritos de la capital.

Según señalan desde el Consistorio, el sistema, convertido en una «alternativa firme de movilidad», cuenta con 630 estaciones y 7.735 bicicletas en los 21 distritos de Madrid y superó los 9,95 millones de viajes en 2024. Además, por segunda vez, el servicio de bicicleta pública eléctrica BiciMAD se suma a las jornadas de gratuidad los días 8 y 9 de septiembre y todos los viajes de hasta 30 minutos de duración no tendrán coste.