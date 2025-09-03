Alerta sanitaria: ordenan la retirada de todos los cosméticos de cuatro conocidas marcas y retiran un gel de ducha de otra por bacterias

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, informa del cese de la actividad de fabricación, cese de comercialización y la retirada del mercado de todos los lotes de los productos cosméticos de las marcas Pirinherbsan, Fontdeblanc, Mythological y ExtrAroma. La empresa Global Comarcos, S.L. fabricaba estos productos en unas instalaciones que no cumplían con los requisitos legales y lo hacía sin disponer de la declaración responsable de la actividad de fabricación.

La Subdirección General de Ordenación y Calidad Sanitarias y Farmacéuticas, adscrita a la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Generalitat de Catalunya, constató que estas instalaciones incumplían las buenas prácticas de fabricación establecidas en el Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos. Además, comprobó que los productos fabricados no cumplían con los requisitos de etiquetado.

La autoridad sanitaria de Cataluña ha ordenado el cese de la actividad de fabricación de estos productos cosméticos, así como el cese de comercialización y la retirada del mercado de todos los lotes. Se debe de tener en cuenta que ha podido ser comercializado en la Comunidad de Madrid.

Listado de productos afectados

Pirinherbsan. Dolebalm

Pirinherbsan. Dolebalm gel

Pirinherbsan. Dolebalm VAP

Pirinherbsan. Dolebalm HOT

Pirinherbsan. Celulinam

Pirinherbsan. Affirming

Pirinherbsan. Gel neutro conductor

Pirinherbsan. Med epitelium

Pirinherbsan. Med epitelium special – Noni aloe vera

Pirinherbsan. Dermelastin crema

Pirinherbsan. Gel frío conductor

Pirinherbsan. Adipored

Pirinherbsan. Fluvialin

Pirinherbsan. Quirobase

Pirinherbsan. Clinic-crio hidraconc capilar

Pirinherbsan. Oleonal crema

Pirinherbsan. Fortepil ampollas

Pirinherbsan. Fortepil Plus ampollas

Pirinherbsan. A-DERM

Pirinherbsan. Suavit Herbal bálsamo capilar

Pirinherbsan. Suavit Herbal champú anticaspa

Pirinherbsan. Suavit Herbal champú cabello graso

Pirinherbsan. Suavit Herbal champú anticaída

Pirinherbsan. Suavit Herbal champú neutro

Fontdeblanc. Crema base de masaje

Fontdeblanc. Crema Equiderm activo normalitzador

Fontdeblanc. Crema facial skin soft micrable

Fontdeblanc. Crema sport tonificante corporal

Fontdeblanc. Crema reafirmante tratamiento reafirmante general

Fontdeblanc. Ampollas celulitis

Fontdeblanc. Sérum vital facial skin fluid miracle

Fontdeblanc. Crema antiestrias

Fontdeblanc. Crema dermoreguladora tratamiento restaurador térmico

Fontdeblanc. Loción compensante

Fontdeblanc. Tónico astrigente

Fontdeblanc. Crema fluida Moussexfol

Fontdeblanc. Mascarilla dérmica flor de tilo

Fontdeblanc. Crema celulitis

Fontdeblanc. Crema Quimexfol

Fontdeblanc. Mascarilla facial

Fontdeblanc. Reafirmante general

Fontdeblanc. Gel neutro

Fontdeblanc. Ampollas piernas ligeras

Fontdeblanc. Ginkgo gel

Fontdeblanc. Crema Liporeductora

Fontdeblanc. Abrexfol exfoliante

Fontdeblanc. SepTea tree locion higienizante

Mythological. Eros – antiestrés

Mythological. Venus – drenante

Mythological. Morpheo – regenerante

Mythological. Hércules – descontracturante

Mythological. Artemisa – postdepilatorio

Mythological. Zeus – revitalizante

Extr.Aroma. Aceites esenciales

Extr.Aroma. Crema de karité La AEMPS recomienda que los productos contenidos en este listado no sean utilizados. Y para los puntos de venta, si dispone de productos de las marcas Pirinherbsan, Fontdeblanc, Mythological y ExtrAroma, retírelos de la venta y pónganse en contacto con la empresa responsable.

Varios lotes de gel de ducha con bacterias

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informa del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de los lotes 2506918, 2506917 y 2506919 del gel de ducha Kneipp Litsea Cubeba Limón, envases de 200ml, debido a la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia.

Este microorganismo puede provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado. El responsable de la puesta en el mercado de este cosmético, que se distribuye en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta online, es la empresa Kneipp GmbH (Alemania).

Dicha empresa ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias. La AEMPS ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión.