Alerta sanitaria: ordenan la retirada de todos los cosméticos de cuatro conocidas marcas y retiran un gel de ducha de otra por bacterias

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, informa del cese de la actividad de fabricación, cese de comercialización y la retirada del mercado de todos los lotes de los productos cosméticos de las marcas Pirinherbsan, Fontdeblanc, Mythological y ExtrAroma. La empresa Global Comarcos, S.L. fabricaba estos productos en unas instalaciones que no cumplían con los requisitos legales y lo hacía sin disponer de la declaración responsable de la actividad de fabricación.
La Subdirección General de Ordenación y Calidad Sanitarias y Farmacéuticas, adscrita a la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Generalitat de Catalunya, constató que estas instalaciones incumplían las buenas prácticas de fabricación establecidas en el Real Decreto 85/2018, de 23 de febrero, por el que se regulan los productos cosméticos. Además, comprobó que los productos fabricados no cumplían con los requisitos de etiquetado.
La autoridad sanitaria de Cataluña ha ordenado el cese de la actividad de fabricación de estos productos cosméticos, así como el cese de comercialización y la retirada del mercado de todos los lotes. Se debe de tener en cuenta que ha podido ser comercializado en la Comunidad de Madrid.
Listado de productos afectados
- Pirinherbsan. Dolebalm
- Pirinherbsan. Dolebalm gel
- Pirinherbsan. Dolebalm VAP
- Pirinherbsan. Dolebalm HOT
- Pirinherbsan. Celulinam
- Pirinherbsan. Affirming
- Pirinherbsan. Gel neutro conductor
- Pirinherbsan. Med epitelium
- Pirinherbsan. Med epitelium special – Noni aloe vera
- Pirinherbsan. Dermelastin crema
- Pirinherbsan. Gel frío conductor
- Pirinherbsan. Adipored
- Pirinherbsan. Fluvialin
- Pirinherbsan. Quirobase
- Pirinherbsan. Clinic-crio hidraconc capilar
- Pirinherbsan. Oleonal crema
- Pirinherbsan. Fortepil ampollas
- Pirinherbsan. Fortepil Plus ampollas
- Pirinherbsan. A-DERM
- Pirinherbsan. Suavit Herbal bálsamo capilar
- Pirinherbsan. Suavit Herbal champú anticaspa
- Pirinherbsan. Suavit Herbal champú cabello graso
- Pirinherbsan. Suavit Herbal champú anticaída
- Pirinherbsan. Suavit Herbal champú neutro
- Fontdeblanc. Crema base de masaje
- Fontdeblanc. Crema Equiderm activo normalitzador
- Fontdeblanc. Crema facial skin soft micrable
- Fontdeblanc. Crema sport tonificante corporal
- Fontdeblanc. Crema reafirmante tratamiento reafirmante general
- Fontdeblanc. Ampollas celulitis
- Fontdeblanc. Sérum vital facial skin fluid miracle
- Fontdeblanc. Crema antiestrias
- Fontdeblanc. Crema dermoreguladora tratamiento restaurador térmico
- Fontdeblanc. Loción compensante
- Fontdeblanc. Tónico astrigente
- Fontdeblanc. Crema fluida Moussexfol
- Fontdeblanc. Mascarilla dérmica flor de tilo
- Fontdeblanc. Crema celulitis
- Fontdeblanc. Crema Quimexfol
- Fontdeblanc. Mascarilla facial
- Fontdeblanc. Reafirmante general
- Fontdeblanc. Gel neutro
- Fontdeblanc. Ampollas piernas ligeras
- Fontdeblanc. Ginkgo gel
- Fontdeblanc. Crema Liporeductora
- Fontdeblanc. Abrexfol exfoliante
- Fontdeblanc. SepTea tree locion higienizante
- Mythological. Eros – antiestrés
- Mythological. Venus – drenante
- Mythological. Morpheo – regenerante
- Mythological. Hércules – descontracturante
- Mythological. Artemisa – postdepilatorio
- Mythological. Zeus – revitalizante
- Extr.Aroma. Aceites esenciales
- Extr.Aroma. Crema de karité
La AEMPS recomienda que los productos contenidos en este listado no sean utilizados. Y para los puntos de venta, si dispone de productos de las marcas Pirinherbsan, Fontdeblanc, Mythological y ExtrAroma, retírelos de la venta y pónganse en contacto con la empresa responsable.
Varios lotes de gel de ducha con bacterias
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informa del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de los lotes 2506918, 2506917 y 2506919 del gel de ducha Kneipp Litsea Cubeba Limón, envases de 200ml, debido a la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia.
Este microorganismo puede provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado. El responsable de la puesta en el mercado de este cosmético, que se distribuye en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta online, es la empresa Kneipp GmbH (Alemania).
Dicha empresa ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias. La AEMPS ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión.
Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.