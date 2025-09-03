Comunidad

Ahorramas patrocina por primera vez el Escenario Bosque del festival Jardín de las Delicias

Gacetín Madrid

Ahorramas, empresa líder en distribución alimentaria y especialista en producto fresco de calidad, será por primera vez patrocinador del festival Jardín de las Delicias con el patrocinio del Escenario Bosque, un espacio destinado a los artistas españoles más noveles.

Este apoyo se enmarca dentro de ‘Alimentando El Futuro’, el programa de la compañía que busca promover un estilo de vida saludable. Después de casi tres años de andadura, la iniciativa crece abarcando nuevos territorios, en este caso, la música.

Ahorramas pone así el foco en los talentos emergentes, apostando por la cultura y las nuevas generaciones de artistas de nuestro país. La 6ª edición de Jardín de las Delicias tendrá lugar el viernes 19 y el sábado 20 de septiembre en la Universidad Complutense de Madrid.

