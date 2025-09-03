Cinco consejos prácticos para la ‘vuelta al cole’ del Hospital Gregorio Marañón

El Hospital Gregorio Marañón, centro público de la Comunidad de Madrid, ha elaborado una serie consejos y pautas para que los padres apoyen y acompañen a sus hijos ante el inicio del curso escolar. El objetivo es hacer a los niños y adolescentes más fácil la vuelta al colegio, por lo que el centro sanitario aconseja introducir ciertos cambios de rutina de manera paulatina en los días de vacaciones previos y equilibrar el tiempo dedicado a tareas y ocio, así como implicar a los menores en la toma de decisiones y fomentar hábitos de vida saludables.

“Es importante hablar con los niños, clarificar aquello a lo que se van a enfrentar. Hay que ayudarles a distribuir y organizar el tiempo”, destaca Ignacio Civeira, psiquiatra infantil del Hospital Gregorio Marañón. El especialista explica la necesidad de apoyar a los jóvenes y a los más pequeños a la hora de retomar el colegio tras un largo periodo de descanso o incluso, en algunos casos, iniciar la etapa educativa.

Asimismo, transmitir un mensaje positivo e ilusionante es también fundamental, normalizando el regreso a las clases. “Nuestros hijos deben saber que volver al colegio es también reencontrarse con amigos y aprender cosas nuevas. Normalizar esta etapa y comunicarla de forma atractiva es esencial para reducir la ansiedad y favorecer la adaptación”, indica el psiquiatra del centro sanitario.

El doctor Civeira resalta la necesidad de que los padres se anticipen en los últimos días de vacaciones, planificando las rutinas diarias propias del inicio de curso equilibrando el tiempo de ocio con exigencias y tareas propias del colegio. Limitar el tiempo de pantallas, así como favorecer la actividad deportiva, son acciones que también puede ayudar.

El especialista propone buenas prácticas para retomar hábitos, como acercar progresivamente los horarios de sueño a los escolares, favoreciendo la preparación de la mochila o del desayuno, así como dar protagonismo a los menores en estas tareas, haciendo partícipes a los niños de este proceso.

Además, subraya que el acompañamiento de los adultos o tutores desde el ejemplo puede generar un impacto positivo. “Si nos incluimos en la ecuación facilitaremos a nuestros pequeños el cambio y le daremos mayor credibilidad; por ejemplo, mostrar nuestra propia vuelta a la rutina laboral les dará confianza”, aconseja el psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón.

Los consejos de los especialistas

Desde el Hospital Gregorio Marañón se resumen así las cinco claves y acciones sobre las que apoyar y enfrentar el comienzo escolar:

NORMALIZAR y COMUNICAR hablar sobre la vuelta al cole con los niños y mandar un mensaje ilusionante y atractivo sobre esta etapa ANTICIPARNOS, intercalar las actividades lúdicas con otras relacionadas con la preparación todo lo necesario para la vuelta al cole. PLANIFICAR Y ORGANIZAR adecuar las rutinas diarias favoreciendo horarios similares a los que tendrán que afrontar durante el curso escolar. Es recomendable PARTICIPAR y DAR PROTAGONISMO a los menores en el proceso de asunción de tareas y administración del tiempo. Es importante EJEMPLIFICAR, que los padres muestren con su ejemplo una vuelta a la rutina ordenada y paulatina.