Latina reconoce el medio siglo de dedicación deportiva del Club Hockey Patín Aluche

El concejal de Latina, Alberto González, ha entregado esta tarde un reconocimiento a la trayectoria del Club Hockey Patín Aluche, uno de los decanos del distrito y el único club de hockey patín municipal de la ciudad de Madrid, durante la gala del 50º aniversario de la entidad, que ha tenido lugar en el Centro Cultural Fernando de Los Ríos.

Durante su intervención, González ha descrito este medio siglo de vida del club como “una historia profundamente ligada al barrio, al distrito y a varias generaciones de vecinos de Latina”. Una trayectoria en la que se han transmitido valores “que trascienden la pista y que acompañan a las personas durante toda su vida”, ha subrayado.

González ha detallado que el club nació en un momento muy distinto al actual, cuando el distrito estaba en plena construcción y “desde entonces, club y distrito han ido creciendo juntos, evolucionando y consolidándose”. En palabras del concejal, el club ha sabido adaptarse a los cambios y de forma paralela, “las instalaciones deportivas han ido mejorando progresivamente, fruto del esfuerzo colectivo y de la colaboración entre el club y la junta municipal”. González ha hecho hincapié en el compromiso municipal de “seguir escuchando, trabajando y mejorando todo aquello que se nos traslada”.

El Club Hockey Patín Aluche nació en 1975, cuando un grupo de jóvenes de la Escuela Municipal Federativa de Hockey sobre Patines comenzaron a practicar este deporte en el Centro Deportivo Municipal Aluche. En la actualidad, es el único club de hockey patín municipal de la ciudad de Madrid y cuenta con equipos en las ligas madrileñas desde la categoría micro (cinco años) hasta senior. Dispone, además, de una escuela de patinaje, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, dirigida a niños de entre cuatro y diez años.