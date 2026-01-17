Madrid reduce de 10 a 4 las rutas de autobuses turísticos ante la saturación del tráfico

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado este viernes el decreto del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en el que resuelve la convocatoria que regula las autorizaciones del autobús turístico en la capital. Con esta iniciativa, integrada en la nueva Estrategia de Movilidad Turística, el Consistorio mejora y actualiza este servicio con la definición de tres nuevas rutas e incluye el itinerario especial que se presta durante el periodo navideño. El decreto recoge las tres empresas que prestarán este servicio a partir de ahora en la ciudad: Autocares Casanz, Big Bus Madrid y Viajes Alsa-Julià Travel. A partir de esta publicación en el BOCM, las empresas tienen un plazo de tres meses para comenzar a operar.

La definición de las tres nuevas rutas permitirá ofrecer un servicio de calidad a los turistas sin saturar el espacio público y sin que pueda circular más de una ruta por el mismo sentido de una vía. En los pliegos que regulan esta concesión, el Ayuntamiento de Madrid estableció que fueran tres las empresas responsables de los autobuses turísticos, con el fin de compatibilizar el uso del espacio público por parte de los vecinos de Madrid con las ventajas que los servicios de transporte turístico urbano colectivo suponen para la economía y la movilidad de la ciudad.

Cada una de estas tres empresas autorizadas deberá abonar un canon anual de 275.000 euros al Ayuntamiento de Madrid y la autorización se extenderá por un plazo de cuatro años. Todas ellas han debido acreditar una solvencia con un volumen de negocio mínimo anual de un millón de euros y han debido prestar el servicio de autobús turístico en ciudades de, al menos, 500.000 habitantes durante los últimos tres años.

Tres itinerarios: Histórico, Bernabéu y Alcalá-Ventas

El pliego establece tres rutas para la prestación del servicio durante todo el año, que tendrán su cabecera (parada de regulación) en la plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno) y una ruta adicional con motivo de la Navidad, con cabecera en la calle de Alfonso XII. Cada operador deberá prestar estas rutas de manera obligatoria.

Ruta 1. Madrid Histórico

– Itinerario: paseo del Prado, Alcalá, Gran Vía, Princesa, Fernández de los Ríos, Arcipreste de Hita, Meléndez Valdés, Romero Robledo, paseo de Pintor Rosales, Ferraz, Irún, Arriaza, cuesta de San Vicente, paseo de la Virgen del Puerto, paseo de la Ciudad de Plasencia, ronda de Segovia, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, Bailén, plaza de la Armería, Bailén, Carrera de San Francisco, plaza de la Cebada, Toledo, Colegiata, plaza de Tirso de Molina, Magdalena, Atocha, plaza del Emperador Carlos V y paseo del Prado.

– 14 paradas: plaza de Neptuno, Cibeles, Gran Vía, plaza de España, Moncloa, Teleférico, Templo de Debod, Puerta San Vicente, cuesta de la Vega, Puerta de Toledo, Palacio Real, plaza Mayor, zona de las Letras, paseo del Prado.

– Extensión: 14 kilómetros.

– Tiempo estimado de la ruta: 85 minutos, en condiciones de tráfico normales de un día laboral.

– Salida y regreso: plaza de Neptuno.

Ruta 2. Madrid Moderno: Castellana-Santiago Bernabéu

– Itinerario: paseo del Prado, plaza del Emperador Carlos V, avenida de Ciudad de Barcelona, Alfonso XII, Antonio Maura, plaza de la Lealtad, paseo del Prado, paseo de Recoletos, paseo de la Castellana, plaza de Lima, paseo de la Castellana, plaza de Gregorio Marañón, Miguel Ángel, glorieta de Rubén Darío, paso elevado de Serrano, plaza de la Independencia, Alcalá, Sevilla, carrera de San Jerónimo y plaza de las Cortes.

– 10 paradas: plaza de Neptuno, Cibeles, Colón, Museo de Ciencias Naturales, Santiago Bernabéu, Nuevos Ministerios, Museo Sorolla, Serrano, Puerta de Alcalá y Canalejas.

– Extensión: 11 kilómetros.

– Tiempo estimado de la ruta: 70 minutos en condiciones de tráfico normales de un día laboral.

– Salida y regreso: plaza de Neptuno.

Ruta 3. Madrid Actual: Alcalá-Plaza de Toros

– Itinerario: calle de Felipe IV, Alfonso XII, plaza de la Independencia, Alcalá, Roberto Domingo, avenida de los Toreros, Julio Camba, Alcalá, Goya, plaza de Colón, Génova, Sagasta, Carranza, San Bernardo, plaza de Santo Domingo, Jacometrezo, Gran Vía, Alcalá, paseo del Prado y plaza de Cánovas de Castillo.

– 10 paradas: Neptuno, Puerta de Alcalá, Casa Árabe, Goya, plaza de Toros, Colón, Bilbao, Malasaña, Callao y Gran Vía.

– Extensión: 12 kilómetros.

– Tiempo estimado de la ruta: 75 minutos en condiciones de tráfico normales de un día laboral.

– Salida y regreso: plaza de Neptuno.

Ruta Navidad

– Itinerario: calle de Alfonso XII, avenida de Ciudad de Barcelona, plaza de Carlos V, paseo del Prado, Alcalá, Virgen de los Peligros, Gran Vía, Cibeles, Alcalá, Velázquez, Goya, paseo de la Castellana, José Ortega y Gasset, Serrano, Alfonso XII.

– Sin paradas.

– Extensión: 7,8 kilómetros.

– Tiempo estimado de la ruta: 60 minutos en condiciones de tráfico normales de un día laboral.

– Salida y regreso: calle de Alfonso XII.

Calendario, frecuencia y condiciones de los vehículos

El equipamiento y mantenimiento de las paradas, marquesinas y soportes corresponderá al Ayuntamiento de Madrid. Las distintas empresas deben mantener en buen estado y actualizada la información instalada en las mismas que, además, contendrá una referencia a la página web del servicio, así como su correspondiente código QR para la compra anticipada de billetes. Los usuarios sin billete que estén esperando deberán adquirirlo de forma previa para evitar esperas innecesarias que obstaculicen la circulación de autobuses.

La recogida y descenso de pasajeros se realizará única y exclusivamente en las paradas autorizadas y los autobuses deberán permanecer en las mismas única y exclusivamente el tiempo imprescindible para la subida y bajada de viajeros, estando expresamente prohibido que los vehículos esperen en estas ubicaciones.

Las tres rutas cuyo servicio se presta todo el año —salvo el 25 de diciembre y el 1 de enero— tendrán un horario mínimo obligatorio de entre las 10:00 y las 18:00 horas, ampliable desde las 9:30 a las 20:30 horas. La frecuencia obligatoria por operador y por ruta será de un mínimo de 60 minutos y un máximo de 15. Esto implica que no podrá pasar más de un autobús de una misma empresa por la misma ruta con menos de 15 minutos de diferencia.

Asimismo, deberá evitarse que los autobuses de varios operadores inicien o realicen algún tramo de la ruta conjuntamente, debiendo en tal caso distanciarse, para evitar congestionar la circulación. El Ayuntamiento de Madrid, en todo caso, podrá regular los horarios e intervalos de salida de los operadores para mejorar la movilidad. La tarifa tendrá que ser sensiblemente superior a la del transporte público, conforme a los artículos 128 al 130 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT).

En lo que concierne a la ruta navideña, el servicio se prestará del 23 de noviembre al 7 de enero, en horario entre las 18:00 horas y las 22:15 horas (última salida). Como ocurre con las tres rutas de carácter anual, la frecuencia máxima por operador será de 15 minutos y la tarifa tendrá que ser sensiblemente superior a la del transporte público, conforme establece la legislación estatal.

Los autobuses tendrán clasificación ambiental CERO emisiones o ECO y un 25 % de la flota deberá ser eléctrica al año del inicio de la actividad. Serán vehículos de dos pisos —el superior descubierto, con capota plegable para situaciones de lluvia u otros fenómenos—, accesibles para personas con movilidad reducida y equipados con rampa.

Además, estarán dotados de audioguías georreferenciadas en diez idiomas (español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, chino mandarín, japonés, coreano y árabe) y de megafonía. Las empresas autorizadas dispondrán de un sistema integrado de ventas, pago y validación con el fin de registrar de manera completa la demanda del servicio. Asimismo, cada autobús contará con un servicio de guía turístico distinto del conductor.