Madrid en FITUR 2026: estand vanguardista inspirado en el Gran Premio de Fórmula 1

La Comunidad de Madrid presentará en la 46ª edición de FITUR, que se celebrará en IFEMA del 21 al 25 de enero, su oferta turística, cultural y de ocio. Para ello contará con un estand de diseño vanguardista e inspiración industrial, concebido como un homenaje al Gran Premio de Fórmula 1 que llegará a la región el próximo mes de septiembre, y que refleja la apuesta del Ejecutivo autonómico por el turismo deportivo.

La instalación, de estética curva y acabado metálico, evoca a los carriles por los que circularán los monoplazas en MADRING, mientras que su planta reproduce el trazado del futuro circuito. Construido en acero, el espacio transmite la tecnología y modernidad asociadas a esta disciplina deportiva en el marco del Año del Turismo Deportivo, al tiempo que remite a las líneas arquitectónicas de dos grandes iconos deportivos de la capital, el Santiago Bernabéu y el Riyadh Air Metropolitano.

Además de esta apuesta, “2026 será también el año del patrimonio, la tradición y, por supuesto, de nuestros municipios. La región cuenta con una riqueza territorial extraordinaria, con tres enclaves Patrimonio Mundial, destinos rurales, las once Villas de Madrid y cientos de localidades que combinan historia, naturaleza y gastronomía”, ha destacado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano.

El estand, con una superficie de 1.448 metros cuadrados compartidos con el Ayuntamiento de la capital, contará con un sistema de iluminación LED que irá cambiando de color. La presentación de los recursos turísticos de Madrid se llevará a cabo mediante pantallas suspendidas en brazos robóticos, cuyos movimientos se ejecutarán de forma coreografiada.

Como principal novedad, el área expositiva se extenderá más allá del propio estand y, gracias a la instalación de moqueta y elementos en el techo, se generará una sensación de continuidad y cohesión entre todos los municipios de la región. Además, por primera vez, el Ejecutivo autonómico entregará los reconocimientos al turismo de la Comunidad de Madrid en tres categorías: destino, trayectoria y experiencia turística.

Junto a la presencia destacada del deporte, se mostrarán las novedades de los cuatro territorios rurales turísticos incluidos en El Madrid que no te esperas (Sierra Norte, Sierra Oeste, Sierra de Guadarrama y la zona de Las Vegas y La Alcarria), así como de las ciudades Patrimonio Mundial: Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial.

La agenda reservará también un espacio específico para el turismo accesible y para la promoción del producto gastronómico. En esta edición, el protagonista recaerá en el cocido madrileño, que será declarado Bien de Interés Cultural, y en las cervezas artesanas, que se consolidan como atractivo turístico gracias a las visitas que ofrecen numerosas fábricas en distintos municipios de la región.

8,7% del PIB regional

El Gobierno regional afronta esta cita con un impacto histórico del turismo en la economía madrileña en 2025, que alcanzará los 28.569 millones de euros, lo que representa el 8,7% del Producto Interior Bruto de la región. Así lo recoge la previsión de cierre del último ejercicio incluida en la nueva edición del Estudio IMPACTUR, elaborado por Exceltur en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

De acuerdo con estas estimaciones, la actividad turística crecerá así un 7% respecto a los 26.706 millones alcanzados al finalizar 2024. De este modo, la aportación del sector a la economía regional marcará un máximo histórico, situándose en el 8,7 %, frente al 8,6 % del ejercicio anterior. Los 28.569 millones generados superan incluso los niveles de comunidades autónomas de marcado perfil turístico como Andalucía, Baleares o Canarias.

En 2024, la Comunidad de Madrid recibió a 16,5 millones de turistas, de los que 8,8 eran internacionales, y el gasto turístico total ascendió a 19.595 millones de euros, un 17,5% más que en 2023. Hasta noviembre del pasado año han llegado a la región 8.458.950 visitantes extranjeros, con 723.474 registrados únicamente en ese mes.

Refuerzo de Metro

Por otra parte, el Ejecutivo autonómico reforzará hasta un 100% el servicio de Metro en la línea 8 para facilitar el acceso al recinto ferial de IFEMA entre el miércoles 21 y el domingo 25 de enero. Para ello, el suburbano madrileño ha diseñado un dispositivo especial de movilidad que aumentará el número de trenes tanto en los días laborables como en el fin de semana.

En concreto, los miércoles, jueves y viernes esta ampliación se iniciará a las 9:30 horas, con una subida de hasta el 60%, que se mantendrá hasta las 20:30, franja en la que se prevé una mayor afluencia de viajeros en la línea, alcanzando un aumento del servicio de hasta el 100%.

El fin de semana, cuando FITUR abre sus puertas al público, el incremento de trenes comenzará a las 9:00 horas y se prolongará hasta las 21:00 del sábado y las 19:00 del domingo. El refuerzo más intenso, de hasta el 100%, coincidirá con el tramo horario en el que se esperan más visitantes, entre las 9:00 y las 12:00 horas del sábado, si bien durante el resto de la jornada el servicio será significativamente superior al habitual.