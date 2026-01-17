La afiliación de extranjeros en Madrid aumenta un 4.3% en el último año

La Seguridad Social registró en la Comunidad de Madrid una cifra de 631.422 afiliados extranjeros al cierre de 2025, según los datos del balance anual de afiliación publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esto supone un aumento del 4,3% desde los 605.180 registrados a finales de 2024. Especialmente significativo es el aumento de los cotizantes de fuera de la UE, con un aumento superior al 6%, hasta los 396.665 desde los 373.959 de 2024.

Datos récord a nivel nacional

En el conjunto del país, la Seguridad Social terminó el año con casi 3,1 millones de afiliados extranjeros, tras sumar 204.659 ocupados en 2025. Se encadenan así ocho meses consecutivos por encima de los tres millones de afiliados procedentes de otros países, registrándose el mayor número de cotizantes extranjeros en la serie histórica.

Del total de afiliados extranjeros, cerca de 1,8 millones son hombres, mientras que el número de mujeres supera los 1,3 millones, tras crecer cerca de un 6% respecto a 2024. Las mujeres representan ya el 43% del total de trabajadores foráneos. El 29,9% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea. Por nacionalidades, Marruecos continúa siendo el principal país de origen, seguido de Rumanía, Colombia, Venezuela, Italia y China.

Los trabajadores venezolanos, el colectivo que más crece

Entre las distintas nacionalidades, los trabajadores procedentes de Venezuela son el colectivo que más crece en el último año, con 215.735 afiliados, lo que supone 40.614 más que en diciembre de 2024, un incremento del 23,2%. Les siguen Colombia, con 28.929 afiliados más, y Marruecos, con un aumento de 26.839 personas. Marruecos es el país del que procede el mayor número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, con 373.436 cotizantes, seguido de Rumanía (336.530), Colombia (250.248), Venezuela (215.735), Italia (204.700), China (128.113), Perú (101.144) y Ucrania (78.456).

En el último año, el crecimiento de la afiliación extranjera ha sido especialmente intenso en Asturias, Extremadura y Galicia, comunidades autónomas donde el peso de los trabajadores extranjeros sobre el total de cotizantes se sitúa aún por debajo de la media nacional.

“España es un país que acoge, pero también un país que atrae talento, esfuerzo y emprendimiento. Las personas extranjeras eligen nuestro país para vivir, trabajar y contribuir al bienestar común”, ha subrayado la ministra Elma Saiz.

Régimen General de la Seguridad Social

La aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social. En Hostelería representan el 28,8% de los afiliados; en Agricultura, el 26%; en Construcción suponen el 23,2%, y en Transporte y en Actividades Administrativas, el 17,7%.

En Transporte y Almacenamiento se registra el mayor crecimiento interanual de la afiliación extranjera, con un 26% más que hace un año, seguido de Suministro de Agua, Construcción y Agricultura. Junto a estos sectores, continúa aumentando la presencia de trabajadores extranjeros en actividades de mayor valor añadido, como las Actividades Financieras, las Actividades Sanitarias, la Información y las Comunicaciones y las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas.

Este avance es aún más acusado en sectores altamente cualificados, como Información y Comunicaciones, Suministro de Energía, Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas y Actividades Financieras y de Seguros.

Crecimiento récord de autónomos extranjeros

El crecimiento de la afiliación extranjera es especialmente significativo en el trabajo por cuenta propia. Al cierre del año, el número de autónomos extranjeros alcanza los 496.888, un nuevo máximo histórico tras crecer un 6,3% interanual, muy por encima del incremento del conjunto de trabajadores autónomos.

Un aumento aún más acusado en sectores altamente cualificados. En el último año, el número de trabajadores extranjeros por cuenta propia ha aumentado un 25,9% en Información y Comunicaciones, en Suministro de Energía, el 22%, un 19,2% en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas y el 14,2% en Actividades Financieras y de Seguros.

Calidad en el empleo creado

No solo se crea más empleo, sino que además es de mayor calidad para todos los trabajadores. Tal es así que los contratos indefinidos a tiempo completo de los trabajadores extranjeros han sido los que más representación han ganado desde 2021, y ya son el 58,5% del total (+15pp). Igualmente, aumenta el porcentaje de contratos indefinidos a tiempo parcial que pasan del 12,9% a representar el 19,2% del total. Sin embargo, los contratos temporales experimentan una reducción: al descender del 38,9%, que suponían antes de la reforma laboral, al 12%.