El Centro Municipal de Urgencias Sociales atendió a 494 personas en situación de emergencia social en 2025

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, acompañado de la concejala de Chamartín, Yolanda Estrada, ha visitado hoy el Centro Municipal de Urgencias Sociales (CEMUS), en el que se proporciona alojamiento, atención social y cobertura de las necesidades básicas a personas en situación de emergencia social en la ciudad. Tras la visita al recurso, Fernández ha hecho un balance de las actuaciones realizadas en el mismo durante el año 2025, en el que se ofreció acogida temporal e intervención social a un total de 494 personas: 348 mujeres y 146 hombres.

El centro se especializa en la atención a personas que atraviesan una situación de emergencia socio-residencial y durante los meses en los que se desarrolla la Campaña del Frío, funciona como una de sus sedes, con 30 plazas dedicadas exclusivamente a mujeres sin hogar. Tal como ha apuntado el delegado, desde que se iniciara la Campaña del Frío 2025-2026 el pasado 23 de noviembre, han sido alojadas y atendidas un total de 47 usuarias. En este espacio no solo se les garantiza la estancia 24 horas, sino que con cada una de ellas se inicia un proceso individualizado de intervención social con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Desde este mes de enero, el CEMUS se encuentra ubicado de forma temporal en un nuevo emplazamiento en Chamartín, ya que está prevista una rehabilitación integral de sus instalaciones habituales en Puente de Vallecas.

Un recurso coordinado por SAMUR Social

El Centro Municipal de Urgencias Sociales es uno de los múltiples recursos que gestiona SAMUR Social, el servicio de atención a la emergencia social del Ayuntamiento de Madrid, que en 2026 cumple 22 años de trayectoria. SAMUR Social está operativo los 365 días del año, trabaja de forma coordinada con todos los servicios de emergencia municipales y ofrece una atención social integral a personas afectadas por sucesos sobrevenidos que provocan un riesgo de vulnerabilidad o de desprotección social.Interviene en emergencias sociales individuales, colectivas o grandes emergencias, facilitando apoyo material y emocional a las personas afectadas para poder superar la situación vivida y restablecer la normalidad perdida. Para el alojamiento y la atención social de estas personas dispone de diferentes recursos que incluyen el propio CEMUS, la Unidad de Estancias Breves Hermanos Álvarez Quintero, el Centro de Emergencia Temporal Las Caracolas, los centros de acogida temporal Pinar de San José y Vallecas (destinados a Campaña del Frío) y la Central Darío Pérez Madera, donde se localiza su sala de comunicaciones.