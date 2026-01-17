ComunidadNoticiasSalud

El SUMMA 112 ha atendido una llamada cada 29 segundos en el último año, movilizando 1.550 ambulancias al día

Gacetín Madrid

Así lo refleja el balance anual del organismo que ha presentado hoy la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en la sede central del SUMMA 112 en la capital. Matute ha detallado que el Centro Coordinador gestionó 1.087.294 llamadas, con una media de 2.979 al día, una cada 29 segundos, siendo los meses con mayores atenciones telefónicas diciembre, con 112.667, seguido de enero, con 106.442.

La actividad de este personal se tradujo en 7.390 alertas hospitalarias. De ellas, 5.149 (un 9,18% más) correspondieron a Códigos, procedimientos que permiten atender desde diferentes ámbitos de la sanidad pública madrileña determinadas patologías tiempo-dependientes, en las que los minutos transcurridos entre la aparición de los síntomas y la intervención médica determina la evolución del paciente.

Así, las alertas por Código con mayor incremento el año pasado fueron las de Trauma Grave (+18,4%), hasta 949. Les siguen las de sepsis, (+8,4%), y 64 ocasiones; ictus (+6,47%), que fueron las de mayor activación con 2.780, e infarto, que se elevaron a 1.308, con un porcentaje un 5% superior.

Por otra parte, en 2025 se contabilizaron un total de 48 Códigos Crisis el primer año de implantación de este recurso pionero de la sanidad pública madrileña para  casos urgentes de epilepsia en la región.

Más de medio millón de recursos móviles movilizados

En el resumen de actividad del Servicio de Urgencia Médica regional también destaca el aumento del 4,5% en los recursos asistenciales movilizados, hasta un total de 566.110, con una media diaria de 1.551 y uno cada 56 segundos. En el 22% de los casos (125.634) se utilizaron Unidades de Soporte Vital Avanzado, destinadas a situaciones con pacientes en riesgo vital: en 94.573, UVIs móviles; y en 29.932, vehículos de intervención rápida (VIR), además de los dos helicópteros sanitarios en 1.129, 75 más que en 2024.

Por su parte, las Unidades de Atención Domiciliaria (UAD) fueron requeridas en 98.235 emergencias; las ambulancias de transporte urgente, en 337.642 (+7,39%), y el equipo de atención psicológica clínica hasta un total de 976 (+4,51%).

450 asistencias de enfermería en el GERA

Los siete profesionales de Enfermería del SUMMA 112 que trabajan junto al Grupo Especial de Rescate en Altura del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid (GERA) realizaron el año pasado 450 asistencias, la mayoría de ellas (58) en septiembre.

Y en el 50% de los operativos del GERA fue necesaria la movilización de un recurso del SUMMA 112 para el traslado de accidentados a hospitales públicos de la región. El Centro Coordinador del SUMMA 112 gestionó también en este periodo un 4,4% más de transporte sanitario no urgente (programado), con un total de 1.171.624 pacientes trasladados.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

