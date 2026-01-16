Guerreros mayas «invaden» este sábado el entorno del Santiago Bernabéu

El centro de Madrid se convertirá este sábado en el escenario de un inusual encuentro cultural y deportivo. Con motivo de la campaña «Cancún, la Puerta de Entrada al Mundial», la oficina de Turismo de Cancún ha organizado un flashmob en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, donde un grupo de guerreros mayas recreará el ancestral juego de pelota en pleno corazón de la capital.

La intervención artística contará con la presencia de guerreros ataviados con sus vestimentas y tocados ceremoniales tradicionales. La elección del lugar no es casual: la organización busca crear un contraste visual entre el fútbol de vanguardia representado por el nuevo estadio Bernabéu y los orígenes del deporte de pelota en la cultura maya. Tras el evento principal del sábado, los figurantes recorrerán distintos puntos emblemáticos de Madrid durante todo el fin de semana.

El espectáculo está previsto que se desarrolle de forma improvisada entre las 12:00 y las 14:00 horas en la Avenida de Concha Espina, concretamente en la esquina con la calle Padre Damián. Los organizadores invitan a los transeúntes y aficionados al fútbol a disfrutar de esta experiencia que fusiona la promoción turística con el patrimonio histórico de México.