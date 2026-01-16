Este sábado, día grande de San Antón 2026 en Madrid con la bendición de animales y las tradicionales Vueltas

Este sábado, 17 de enero, día grande de las fiestas de San Antón de este año 2026, se llevarán a cabo dos de las principales actividades: la bendición de los animales y las tradicionales Vueltas, ambas en el distrito madrileño de Centro.

La bendición de los animales se llevará a cabo de 10:00 a 20:00 horas en la iglesia de San Antón (calle de Hortaleza, 63) y, entre las 13:00 y las 18:00 horas, cada hora habrá una liturgia y también dos misas especiales, la Mayor a las 12:00 horas y la Solemne a las 19:00 horas, esta última oficiada por el Padre Ángel. Para todo aquel que no pueda desplazarse al templo de San Antón, todas las eucaristías se podrán seguir en directo por streaming en la web www.sananton.net.

Este mismo día 17, también se realizará uno de los actos más divertidos y tradicionales, las Vueltas de San Antón. A partir de las 17:00 horas, donde animales y dueños, acompañados de diferentes unidades con animales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, además de entidades, recorrerán la travesía de San Mateo y las calles de San Mateo, Fuencarral y Hernán Cortes, con salida y llegada desde la iglesia de San Antón (calle de Hortaleza, 63).

Las actividades comenzaron este viernes 16 en el Palacio de Cibeles con el pregón a cargo de Luis Natalio Royo, director territorial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en Madrid. Paralelamente, el Palacio de Cibeles ofrecerá una amplia programación con exhibiciones de unidades caninas de Policía Municipal, Guardia Civil, Policía Nacional, el Centro Militar Canino de la Defensa, la Fundación Roncescan, así como talleres infantiles y una demostración conjunta de DogCity y Asr Animal Soul Rescue.

Por su parte, el Centro de Protección Animal de Madrid Salud (carretera Barrio de la Fortuna, 33) celebrará una jornada de puertas abiertas de 9:30 a 14:30 h, con dos pases -a las 10:00 h y a las 12:00 h- que requieren inscripción previa en msvoluntarioscpa@madrid.es antes del 14 de enero a las 12:00 h.

Programación San Antón 2026

MARTES 13 A DOMINGO 18 DE ENERO Iglesia de San Antón C/ Hortaleza, 63

10:00 a 20:00 h – Venta de panecillos.

VIERNES 16 DE ENERO – Palacio de Cibeles (Conociendo a la ONCE) C/ Montalbán, 1

17:00 h – Apertura de puertas.

– Apertura de puertas. 17:15 a 17:45 h – Actuación musical de Marilia de Ella Baila Sola.

– Actuación musical de Marilia de Ella Baila Sola. 18:00 h – Pregón a cargo de D. Luis Natalio Royo (ONCE).

– Pregón a cargo de D. Luis Natalio Royo (ONCE). 18:30 h – Circuito de movilidad con bastón y perro guía (ONCE).

– Circuito de movilidad con bastón y perro guía (ONCE). 19:30 h – Juegos lúdicos de materiales adaptados a personas con discapacidad (ONCE).

SÁBADO 17 DE ENERO

Iglesia de San Antón C/ Hortaleza, 63

10:00 a 20:00 h – Bendición de los animales.

– Bendición de los animales. 12:00 h – Misa Mayor.

– Misa Mayor. Tarde – Misas a las 13:00, 16:00 y 18:00 h.

– Misas a las 13:00, 16:00 y 18:00 h. 17:00 h – VUELTAS DE SAN ANTÓN: Itinerario: C/ Hortaleza, Travesía de San Mateo, C/ San Mateo, C/ Fuencarral, C/ Hernán Cortés.

– Itinerario: C/ Hortaleza, Travesía de San Mateo, C/ San Mateo, C/ Fuencarral, C/ Hernán Cortés. 19:00 h – Misa Solemne.

* Todas las misas disponibles en streaming en www.sananton.net

Palacio de Cibeles C/ Montalbán, 1

10:00 h – Apertura de puertas.

– Apertura de puertas. 11:00 h – Exhibición Unidad Canina Policía Municipal de Madrid.

– Exhibición Unidad Canina Policía Municipal de Madrid. 12:00 h – Exhibición Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

– Exhibición Servicio Cinológico de la Guardia Civil. 13:00 h – Exhibición Unidad Canina de la Policía Nacional.

– Exhibición Unidad Canina de la Policía Nacional. 17:00 h – Exhibición del Centro Militar Canino de la Defensa.

– Exhibición del Centro Militar Canino de la Defensa. 18:00 h – Exhibición de la Fundación Roncescan (Perros de ayuda y asistencia).

– Exhibición de la Fundación Roncescan (Perros de ayuda y asistencia). 18:30 h – Talleres Infantiles.

– Talleres Infantiles. 19:15 h – Exhibición de DogCity y Asr Animal Soul Rescue.

Centro de Protección Animal (CPA) – Madrid Salud – Carretera Barrio de la Fortuna, 33 (Salida 30 M-40)

09:30 a 14:30 h – Jornada de puertas abiertas: Charla, visita e interacción canina. Inscripción Necesaria: Enviar correo a msvoluntarioscpa@madrid.es antes del 14 de enero a las 12:00 h. Asunto: “CPA puertas abiertas”. Indicar turno (10:00 o 12:00) y número de asistentes.

DOMINGO 18 DE ENERO

Palacio de Cibeles

10:00 h – Apertura de puertas.

– Apertura de puertas. 11:00 h – Talleres Infantiles.

– Talleres Infantiles. 12:00 h – Actividad familiar.

– Actividad familiar. 13:00 h – Exhibición Fundación Roncescan.

Plaza Chueca