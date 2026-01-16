Madrid ciudadNoticias

Cortada la circulación en la L1 de Metro: hay 6 estaciones afectadas

El servicio de la Línea 1 de Metro de Madrid ha quedado parcialmente interrumpido, en ambos sentidos, esta tarde de viernes, 16 de enero, desde las 21:20 horas. Hay un total de 6 estaciones afectadas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, el corte entre Chamartín y Alvarado se ha debido a una «incidencia en un tren», no dándose más explicaciones. Se ha estimado un tiempo de solución de «más de 30 minutos». A las 22:00 horas aún se mantiene el corte.

Aunque el corte en la Línea 1 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Chamartín, Plaza de Castilla, Valdeacederas, Tetuán, Estrecho y Alvarado, los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo demoras, tal y como señalan varios usuarios.

La línea 1 de Metro de Madrid

La línea 1 de Metro de Madrid conecta el norte y el sureste de la ciudad, discurriendo entre las estaciones de Pinar de Chamartín y Valdecarros, por un total de 33 estaciones con andenes de 90 metros, unidas por 23,876 km de vía en túnel de gálibo estrecho, con un recorrido que dura aproximadamente 1 hora. Inaugurada en 1919 por Alfonso XIII, es la línea de metro más antigua de Madrid y de España, y la segunda con mayor volumen de pasajeros de la red de Metro de Madrid después de la línea 6.

