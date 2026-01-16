Madrina reparte juguetes este sábado a 1.000 niños en la Cañada Real

La Fundación Madrina se desplaza este sábado, 17 de enero, al sector 5 de la Cañada Real Galiana con el objetivo de entregar juguetes a cerca de 1.000 menores. La iniciativa, que se desarrolla bajo el lema «Que la ilusión no se apague», pretende ofrecer apoyo emocional y material a las familias que residen en una de las zonas con mayor índice de vulnerabilidad de la Comunidad de Madrid.

El acto tiene como fin mitigar la situación de precariedad que atraviesa la infancia en este asentamiento, donde la falta de suministros básicos y las bajas temperaturas propias del invierno complican el día a día de sus habitantes. Desde la Fundación Madrina destacan que este tipo de entregas masivas son fundamentales para garantizar que los niños en riesgo de exclusión social no vean mermado su derecho al juego y a la ilusión.

Voluntarios y responsables de la organización estarán presentes durante la jornada para coordinar el reparto y visibilizar las necesidades urgentes que persisten en la zona, especialmente en lo relativo a la vulnerabilidad energética y la atención a la primera infancia.

Detalles de la convocatoria

El reparto de juguetes se llevará a cabo en una franja horaria de 11:00 a 12:00 horas. Para facilitar la organización de la jornada, la entidad ha establecido los siguientes puntos logísticos:

Lugar del acto: Sector 5 de la Cañada Real (Calle Real Galiana, 82).

Sector 5 de la Cañada Real (Calle Real Galiana, 82). Punto de encuentro: Banco del Bebé (Plaza San Amaro, 4, Madrid).

Los portavoces de la entidad atenderán a los medios de comunicación desplazados al lugar para informar sobre la situación actual de las familias atendidas y el impacto de sus programas de ayuda en la periferia madrileña.