Ya a la venta las entradas para visitar el Museo EMT Madrid

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) pone a la venta hoy jueves, 15 de enero, las entradas para que los visitantes puedan conocer las instalaciones del Museo EMT Madrid, donde la empresa municipal guarda su patrimonio histórico. La reapertura tendrá lugar el próximo 7 de marzo y permanecerá abierto hasta el 28 de junio y del 5 de septiembre al 29 de noviembre de 2026. Para acceder a las instalaciones del museo y poder conocer de cerca esta magnífica colección de vehículos históricos, así como otros artículos y piezas vinculados a la historia del transporte madrileño, es necesario reservar desde hoy las entradas a través de la web del Museo EMT Madrid.

Las visitas individuales están programadas para sábados, domingos y festivos con dos pases matinales, a las 11:00 y a las 12:30 h, y otros dos vespertinos, a las 16:30 h y las 18:00 h, entre el 7 de marzo y el 17 de mayo, y del 17 de octubre al 29 de noviembre. Entre el 23 de mayo y el 28 de junio y del 5 de septiembre al 11 de octubre, las visitas de tarde se realizarán a las 17:00 h y las 18:30 h. Los días festivos de apertura del Museo EMT Madrid serán el 2 y 3 de abril (Semana Santa), 1 y 15 de mayo, 12 de octubre, 2 y 9 de noviembre.

Como es habitual, los martes laborables quedan reservados para visitas de grupos en horario de 11:00 h, 12:30 h, 16:30 h y 18:00 h. Esta nueva temporada, además, el Museo EMT Madrid se adhiere todos los miércoles del calendario al programa municipal ‘Madrid, un libro abierto’, dirigido a la comunidad académica y educativa como una forma de mostrar los recursos de la ciudad y ponerlos a disposición de centros de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional y centros de Educación Especial de Madrid.

Las tarifas establecidas para las visitas no varían con respecto al año pasado: 5 euros la entrada general y 3 euros para niños hasta los siete años, carné de familia numerosa, estudiantes, personas con discapacidad, empleados de EMT Madrid y familiares con tarjeta y mayores de 65 años. La entrada es gratuita para niños hasta cuatro años y miembros de la Asociación de Amigos de EMT y el Autobús. En fines de semana y festivos, las plazas disponibles ascienden a un total de 160.

Autobuses legendarios y antiguas marquesinas

Gracias a la labor de conservación de EMT Madrid, los visitantes podrán conocer de cerca los más de 40 vehículos históricos que han formado parte de la historia de la ciudad durante toda la trayectoria de la empresa municipal y que constituyen la esencia del patrimonio histórico del transporte madrileño. El año pasado el museo recibió cerca de 6.200 visitantes. Este año, la novedad es el autobús articulado MAN NG313F que, después un año de restauración íntegra, vuelve a la exposición.

En las instalaciones del museo, ubicadas en el Centro de Operaciones de EMT Madrid de Fuencarral, se conservan autobuses tan emblemáticos como los modelos de dos pisos Guy Arab (del año 1947) y Leyland Titan (de 1957). También el Pegaso 6035-A, del año 1966, el primer modelo articulado que prestó servicio en Madrid, o el microbús Pegaso Sava 5720, de 1976, entre otros.

Además de vehículos históricos, el público podrá contemplar maquinaria antigua, uniformes y otros elementos propios del funcionamiento diario de EMT Madrid, paradas y marquesinas antiguas, maquetas, asientos de tranvías y autobuses, así como planos y mapas de distintas épocas, entre otros elementos relevantes.

Desde 1990, EMT Madrid se ha implicado en preservar una unidad de cada modelo de vehículo que se retira del servicio con el objetivo de reunir una colección del patrimonio móvil histórico de la compañía. Esos primeros vehículos se unieron a otra colección de modelos históricos que ya se habían conservado anteriormente, algunos dispersos por la geografía española hasta que recalaron en Madrid. Desde entonces, el número de vehículos y elementos expositivos del museo ha ido creciendo. La recuperación de todo el material ha constituido un verdadero reto para la empresa municipal que, además, ha realizado exhaustivas labores de investigación y restauración, ya que estos modelos y elementos se hallaban en muy diferentes estados de conservación.

El Museo EMT Madrid ocupa una superficie de cerca de 5.000 m2 en el antiguo taller general del Centro de Operaciones de Fuencarral, una nave edificada en 1959 que tiene un gran interés arquitectónico por tratarse de uno de los pocos ejemplos de edificio industrial del Madrid de los años 60 que aún permanece en uso.