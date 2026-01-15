Detenido en Madrid por grabar y difundir sin consentimiento sus encuentros sexuales con mujeres

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Madrid a un varón como presunto responsable de nueve delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Este individuo se dedicaba a grabar, sin consentimiento, sus encuentros sexuales con mujeres utilizando, para ello, una cámara oculta.

Con posterioridad a la grabación, este hombre editó los referenciados vídeos, llegando a pixelar su rostro y modificando su voz con el propósito de no ser reconocido, toda vez que la cara y los cuerpos desnudos de las mujeres eran completamente visibles y reconocibles. Finalmente, difundió los archivos a través de un foro de Internet.

Múltiples gestiones que culminaron en la detención

La investigación se inició en enero de 2025, cuando se recibió una denuncia de una mujer en la que manifestaba que habían publicado vídeos de ella y de otras seis mujeres en un foro de Internet.

Tras múltiples averiguaciones por parte del grupo de investigación, se efectuó una entrada y registro el 3 de diciembre de 2025 en el domicilio del individuo situado en Madrid. En el registro se encontraron los vídeos investigados, algunos de ellos sin editar, por lo que se veía sin ningún género de dudas la cara al individuo. En este sentido, los agentes intervinieron un teléfono móvil y un disco duro.

Por todos estos hechos, este hombre ha sido detenido en fecha 3 de diciembre de 2025 como presunto responsable de nueve delitos de descubrimiento y revelación de secretos, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.