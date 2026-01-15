La 44ª Semana de Cine Español de Carabanchel reconoce a José Coronado y a Charo López por su trayectoria profesional

La 44ª Semana de Cine Español de Carabanchel ha arrancado esta mañana en CentroCentro con una gala inaugural que ha reunido a grandes nombres de la escena nacional cinematográfica. Del 19 al 25 de enero, el festival llevará una selección de nueve películas y 12 cortometrajes a los centros culturales Fernando Lázaro Carreter y San Francisco La Prensa.

El concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha inaugurado la gala poniendo en valor el origen del festival, que nació gracias al movimiento asociativo y popular. Izquierdo ha señalado cómo, con el apoyo de la junta, “este evento ha crecido hasta convertirse en un referente del cine español que ha acompañado la transformación cultural que vive Carabanchel”.

Izquierdo ha entregado el Premio Puente de Toledo al actor madrileño José Coronado, padrino de esta edición, en reconocimiento a su trayectoria profesional. Consagrado como uno de los mejores intérpretes españoles gracias a su papel en películas como La caja 507, el intérprete se llevó el Premio Goya a mejor actor por su papel en No habrá paz para los malvados y el Goya a mejor actor de reparto con Cerrar los ojos.

La periodista Yolanda Flores ha sido la encargada de conducir la gala en la que también se han otorgado dos premios a medios de comunicación: el programa de RTVE ‘Días de cine’ y su director, Gerardo Sánchez, además del medio online Audiovisual 451 y sus directores, Irene Jiménez y David Sequera, por su compromiso con la difusión del cine español y el talento cinematográfico.

El 36º Certamen de Cortometrajes estrena categoría de animación

En cuanto a la cartelera, el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter proyectará a las 19:00 horas desde el lunes 19 hasta el domingo 25 de enero las películas seleccionadas, comenzando por Sorda, a la que seguirán Romería, La buena letra, Los Tortuga, La deuda, Siempre es invierno y Mi amiga Eva (18:30 h). Por su parte, el Centro Cultural San Francisco La Prensa proyectará el 19 de enero La buena letra, el día 20 Los Tortuga y seguirán hasta el domingo 25: Sorda, La deuda, Mi amiga Eva (18:00 h), Romería y Siempre es invierno (19:30 h).

Las sesiones del fin de semana incluirán una proyección matinal de cine infantil. La película de animación La luz de Aisha podrá verse el sábado 24 en el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter y el domingo 25 en el Centro Cultural San Francisco La Prensa. La otra sesión será Los futbolísimos 2: El misterio del tesoro pirata que podrá verse en La Prensa el sábado y en el Lázaro Carreter el domingo.

El festival incluye la 36ª edición del Certamen de Cortometrajes que, como novedad, estrena categoría de animación. De un total de 138 obras presentadas, en la gala se han conocido los 12 cortometrajes finalistas que se proyectarán antes de cada película y que competirán por alzarse con el primer premio de este certamen, considerado el segundo más importante de España en cuanto a premios y participantes. Los ganadores se darán a conocer en la 11ª edición de ‘La noche más corta’, el 23 de enero a las 22:00 h, en el Centro Cultural San Francisco La Prensa.

La programación de la Semana de Cine de Carabanchel también alberga el ‘Homenaje mujeres de cine’, que reconocerá la trayectoria de la actriz de televisión y teatro Charo López por su papel en el cine español y en grandes películas como La colmena o Secretos del corazón, por la que obtuvo el Goya a mejor actriz de reparto. Este largometraje de Montxo Armendáriz se proyectará el sábado 17 de enero en el acto homenaje que se celebrará en el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter a las 18:00 h, que se podrá seguir, simultáneamente, desde el Centro Cultural San Francisco La Prensa.

La Semana de Cine Español de Carabanchel culminará con una gala de clausura y acto de entrega de premios del 36º Certamen de Cortometrajes, que se celebrará en el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter el 25 de enero a las 18:00 h.