Soterramiento de la A-5: nueva modificación del trazado desde este jueves 

Los trabajos de soterramiento de la autovía A-5 para dar vida al Paseo Verde del Suroeste permiten continuar con los plazos establecidos: la construcción del túnel culminará en el último trimestre de 2026, permitiendo la apertura del subterráneo a finales de este año.

Durante la próxima semana, se producirá un nuevo avance en la obra. El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, facilitará el tránsito en superficie al tráfico rodado con la eliminación del desvío (baipás) situado en el entorno del Parque de Atracciones. Se liberarán 500 metros en curva para que el tramo discurra en línea recta en ambos sentidos, recuperando el itinerario original.

El desmantelamiento se llevará a cabo en dos fases consecutivas para garantizar la continuidad de la movilidad y la seguridad vial durante la ejecución de los trabajos. La primera permitirá que, desde la mañana del jueves, 15 de enero, los vehículos que salgan del túnel de la avenida de Portugal, en sentido salida, puedan avanzar por el nuevo trazado en línea recta desde el punto kilométrico (PK) 3+250 al PK 3+750. Esta actuación permitirá que el tráfico retome el itinerario previo al baipás sobre la losa ejecutada del túnel sur.

Desde este jueves hasta el martes 20, se llevará a cabo la segunda fase, centrada en la construcción de un ramal de conexión en superficie de unos 60 metros entre la avenida de Portugal y la A-5 para evitar que el tráfico se desvíe por la calle de Dante. Mientras se habilita este acceso directo, se mantendrá durante cinco días el baipás del Parque de Atracciones, únicamente para el tráfico que, desde la avenida de Portugal, quiera incorporarse a la A-5 sentido Alcorcón, que se clausurará definitivamente en la noche del martes 20 de enero para proceder a su demolición.

Durante ambas fases, la circulación quedará regulada mediante señalización temporal de obra. El Ayuntamiento recomienda circular con precaución y planificar los desplazamientos con antelación, especialmente en horas punta.

La gran obra de 2026

El paseo de Extremadura se transformará en el Paseo Verde del Suroeste, un gran eje peatonal que conectará en superficie los barrios del distrito de Latina, Lucero, Aluche y Las Águilas, con los de Campamento y Casa de Campo (este último perteneciente a Moncloa-Aravaca), separados desde 1968 por el asfalto que diariamente atraviesan 80.000 vehículos.

La cubrición de la A-5 permitirá dar continuidad al bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal, que conecta con Madrid Río, hasta la avenida del Padre Piquer. Los vehículos en superficie se reducirán en un 90 % y también las emisiones contaminantes. Además de recuperar el espacio que ocupa el asfalto para los vecinos, se va a mejorar la movilidad peatonal en transporte público y la viaria, redundando en la mejora de la seguridad vial en el entorno y se lograrán resolver los problemas de retenciones en conexiones conflictivas como el paseo de Extremadura, Batán y Boadilla del Monte.

La movilidad ‘blanda’ se fomentará gracias a la construcción de un carril bici bidireccional, semaforizado, de 3,5 kilómetros, que empezará en la calle de Illescas y conectará con el existente en la avenida de Portugal, enlazando así con Madrid Río. De este modo, se potenciará el uso de este medio de transporte para acceder al centro. En superficie, habrá aceras más amplias y 33 nuevas conexiones peatonales frente a las 16 actuales, favoreciendo los tránsitos a pie.