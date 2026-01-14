Almeida reivindica en el Senado su política de vivienda frente a las denuncias de la oposición por la «especulación» y los 1.234 pisos públicos vacíos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha comparecido este mediodía en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado para exponer el modelo habitacional de la capital y analizar el impacto del marco legal nacional. Durante su intervención, Almeida ha contrapuesto su estrategia de fomento de la oferta frente a las políticas del Gobierno central, a las que ha calificado de «francamente negativas» por reducir la oferta y elevar los precios desde 2019.

El regidor ha destacado que, bajo su mandato, el Ayuntamiento ha impulsado 69 promociones de vivienda pública, sumando un total de 9.290 viviendas a través de una inversión global de 1.456 millones de euros. Almeida ha ofrecido al Gobierno de España la experiencia de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) para asegurar el éxito de planes nacionales como «Casa 47», reivindicando que Madrid lidera la construcción de alquiler asequible en Europa.

La estrategia municipal se vertebra en tres ejes principales:

Creación de suelo: La movilización de 56 km2 de suelo para permitir la construcción de 200.000 nuevas viviendas en desarrollos como la Nueva Centralidad del Este o la Ermita del Santo.

Simplificación normativa: Agilización de licencias y aprobación de normas para regular nuevos usos como el coliving.

Agilización de licencias y aprobación de normas para regular nuevos usos como el . Plan Reside: Transformación de edificios terciarios en residenciales para combatir la escasez de oferta, medida que ya cuenta con 3.000 solicitudes y que ha contribuido a un descenso del 20 % de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en 2025.

Más Madrid denuncia «especulación» y precios récord

Desde la oposición, la valoración de la comparecencia ha sido muy distinta. Lucía Lois, portavoz de Más Madrid, ha acusado al alcalde de tener «mucha cara» al culpar al Gobierno central cuando el PP se niega a aplicar la Ley de Vivienda en la capital. Según Lois, desde que Almeida es alcalde, la vivienda es un 50 % más cara en Madrid.

«Almeida es el alcalde de la especulación inmobiliaria; no gobierna para las familias ni para sus vecinos, sino que trabaja por una ciudad para ricos y turistas», ha sentenciado Lois. La formación ha criticado duramente el fomento de los pelotazos urbanísticos y la proliferación de pisos turísticos ilegales, asegurando que las políticas del PP están expulsando a la población trabajadora de la ciudad.

El PSOE alerta de una «alarma social»: 1.234 viviendas públicas vacías

El portavoz socialista de Vivienda, Pedro Barrero, ha calificado la situación de «escandalosa», denunciando una «decisión política» del Ayuntamiento de no adjudicar viviendas ya terminadas. Según los datos aportados por el PSOE, actualmente existen 1.234 viviendas públicas terminadas que permanecen vacías y cerradas, mientras más de 60.000 familias siguen en lista de espera.

Barrero ha desglosado la ineficacia de la gestión con los siguientes datos:

Baja adjudicación: Solo en diciembre de 2025, la EMVS firmó únicamente siete contratos de alquiler social, a pesar de tener más de mil viviendas listas.

Bloqueo en distritos: En el distrito de Vicálvaro existen 489 viviendas sin adjudicar desde hace un año, especialmente en las promociones de El Cañaveral.

En el distrito de Vicálvaro existen 489 viviendas sin adjudicar desde hace un año, especialmente en las promociones de El Cañaveral. Déficit comparativo: Madrid ofrece solo 2,7 viviendas públicas por cada 1.000 habitantes, frente al doble de Barcelona, el triple de Málaga o las cuatro veces más que ofrece Bilbao. Según el PSOE, para igualar el nivel de Bilbao, la capital necesitaría 50.000 viviendas públicas adicionales.

La comparecencia concluyó con la exigencia de la oposición de pasar de la «propaganda de cifras futuras» a la entrega inmediata de llaves y a la adopción de medidas de control de precios que alivien la presión sobre los inquilinos madrileños.