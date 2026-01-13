Muere un motorista tras colisionar con un árbol en la carretera de Villaverde a Vallecas (Madrid)

Un trágico accidente de tráfico se ha cobrado la vida de un motorista esta madrugada de martes, 13 de enero, en la ciudad de Madrid. El suceso ha tenido lugar en la carretera de Villaverde a Vallecas, donde, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control de su vehículo y colisionó violentamente contra un árbol.

Tras recibir el aviso, los sanitarios del SAMUR-Protección Civil se desplazaron rápidamente hasta el punto del accidente. A su llegada, encontraron al motorista, un hombre de mediana edad, en parada cardiorrespiratoria debido a la gravedad de los impactos sufridos.

A pesar de que los equipos de emergencia iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada, tras varios minutos de intervención solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

Investigación en curso

Agentes de la Policía Municipal de Madrid se han hecho cargo de la realización del atestado para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión. El tráfico en la zona se ha visto condicionado durante la intervención de los servicios de emergencia y las labores de retirada del vehículo siniestrado.