Da a luz en plena calle en San Blas-Canillejas (Madrid) tras adelantarse el parto

Una mujer de 32 años de edad ha dado a luz esta madrugada de martes, 13 de enero, a su bebé en plena calle, junto al domicilio donde reside del distrito madrileño de San Blas-Canillejas, tras verse sorprendida al adelantarse el parto.

Los hechos han ocurrido a última hora de la noche en la calle de Egipto, en el distrito de San Blas-Canillejas. Cuando la embarazada y su pareja se disponían a acudir al hospital en coche particular tras romper aguas, la mujer ha comenzado con los trabajos del parto, pidiendo entonces asistencia a Emergencias Madrid.

La llegada de los sanitarios del SAMUR-Protección Civil fue rápida, aunque cuando hicieron acto de presencia el bebé ya había nacido con la asistencia de su padre. Tanto la madre como el hijo se encontraban en buen estado de salud, aunque el pequeño tenía una leve hipotermia por las bajas temperaturas de la capital.

Tras abrigarles bien y cortar el cordón umbilical, ambos fueron examinados y trasladados a la Maternidad del Hospital Gregorio Marañón. En el traslado se produjo el alumbramiento, mientras se llevó a cabo el importante ‘piel con piel’ entre madre e hijo para estimular el control de la temperatura del bebé y que comenzase a alimentarse.