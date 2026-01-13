‘Libros a la Calle’ regresa a Metro y autobuses de Madrid con 7.200 vinilos de 21 obras literarias

La Comunidad de Madrid celebra la 28ª edición de Libros a la Calle, una iniciativa destinada a fomentar la lectura entre los usuarios del transporte público de la región, mediante la instalación de 7.200 vinilos con fragmentos de 21 obras literarias en el interior de los trenes de Metro y en los autobuses urbanos e interurbanos.

El viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, ha inaugurado hoy esta nueva campaña, en la estación de Ciudad Universitaria (Línea 6), donde ha colocado una de las láminas seleccionadas. Durante el acto ha subrayado que “Metro es el mayor salón de lectura de la región”, y ha destacado que esta medida “supone una oportunidad única para que un número inmenso de personas se sienta animado a leer y a mejorar su experiencia en sus desplazamientos, ya sean habituales u ocasionales”.

“Gracias a esta actividad, enmarcada en el Plan de Fomento a la Lectura, la Comunidad de Madrid consolida su liderazgo con los mejores índices, con seis puntos por encima de la media nacional el 76,8% de población con este hábito, frente al 70,3% del resto del país”, ha recordado García.

En esta edición se han seleccionado textos de autores galardonados en los más prestigiosos certámenes literarios nacionales recientes, abarcando todos los géneros. Entre ellos figuran Manuel Rivas, Premio Nacional de las Letras Españolas 2024; Raúl Quinto, en Narrativa; Chus Pato, en Poesía; Alfredo González Ruibal, en Ensayo; Bea Lema, en Cómic; María Velasco, en Literatura Dramática; y Mónica Rodríguez, en Infantil y Juvenil.

La selección incluye también obras de Álvaro Pombo, Premio Cervantes, y Begoña Oro, el Cervantes Chico. La lista de escritores premiados en 2024 la completan Piedad Bonnett, Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, y Jordi Sierra i Fabra, Premio Antonio de Sancha, concedido por la Asociación de Editores de Madrid. Asimismo, esta 28ª edición rinde homenaje a Julia Uceda y Rosa Regàs, fallecidas en 2024, y conmemora importantes efemérides literarias, como el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, Ángel González, Rosario Castellanos e Ignacio

Aldecoa, así como los 150 años del nacimiento de Antonio Machado y los 100 de la publicación de Marinero en tierra, de Rafael Alberti. Por último, la campaña refleja el creciente auge del género infantil con el álbum ilustrado Anita Curiosidad, de Lola Llatas y Patri de Pedro.

Ilustraciones de artistas reconocidos

Los textos seleccionados están acompañados por ilustraciones de un amplio grupo de artistas como Nuria Díez, Pepe Serra, Sandra Carmona, Joaquín González Dorao, Pau Sanz i Vila, Carlos Montero o Elena Ferrándiz. Además, mediante el QR que figura en las láminas, se puede acceder a la web https://www.editoresmadrid.org/libros-a-la-calle/ para conocer más sobre cada obra, su autor y el ilustrador que ha trabajado con el texto.

Libros a la Calle es una iniciativa que parte de la Asociación de Editores de Madrid y se realiza en colaboración con el Ejecutivo autonómico, a través de sus consejerías de Vivienda, Transportes e Infraestructuras y Cultura, Turismo y Deporte, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Metro, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO).