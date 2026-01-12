13 de enero – Día Mundial contra la Depresión: crece un 15% los jóvenes madrileños que acuden a tratamiento

Este martes, 13 de enero, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. El porcentaje de jóvenes que acuden a tratamiento en Proyecto Hombre Madrid y presenta depresión se ha incrementado en un 15% en los últimos años. El impacto de la pandemia provocada por el COVID-19 ha sido uno de los principales motivos, pero también otros factores como las propias características de esa etapa evolutiva.

La depresión puede convertirse en un grave problema de salud, sobre todo cuando es recurrente aunque sea de intensidad moderada. Puede causar gran sufrimiento y alterar la actividad escolar y familiar de la persona afectada, y en el peor de los casos, puede derivar en otros trastornos tan graves como la ideación suicida o conducta suicida, así como incrementar la probabilidad de consumir sustancias.

Por eso, con motivo del Día mundial de la Lucha contra la Depresión (13 de enero), Proyecto Hombre Madrid reivindica la importancia de pedir ayuda cuando sea necesario para poder realizar una intervención temprana que permita reducir el sufrimiento y evitar una mayor cronicidad o malestar en los jóvenes.

En España, las cifras recogidas por Unicef señalan que cerca del 15% de los adolescentes presenta síntomas depresivos graves o moderadamente graves, y que la ideación suicida ronda el 10,8%. Sin embargo, un bajo porcentaje de los jóvenes recibe el tratamiento que necesita. Por eso es importante visibilizar esta realidad, y romper los estigmas o falsos mitos que todavía existen en torno a la salud mental y que pueden provocar que los jóvenes no se atrevan a pedir ayuda.

Se estima que más del 50% de los trastornos de salud mental se manifiestan durante la adolescencia. Todos los cambios que se producen en esta etapa tanto interna como externamente, provoca que los jóvenes sean especialmente vulnerables. Con frecuencia, la dificultad que tienen para gestionar todos estos acontecimientos provoca una respuesta desadaptativa y esto deriva en problemas de salud mental. Por eso es importante observar su comportamiento y crear espacios de escucha que nos permitan entender sus necesidades y atenderlas.

Es importante saber que los síntomas de depresión en la infancia y en la adolescencia son algo diferentes a los de la edad adulta. Si observas que los niveles de irritabilidad de tu hijo/a son elevados, su hostilidad e ira son extremos o tiene rabietas frecuentes, si su actividad motora se ha incrementado, si se muestra triste o tiene episodios de llanto con frecuencia, si muestra falta de energía o cansancio constante, si tiende a aislarse socialmente, si tiene baja autoestima, habla de sí mismo de manera despectiva o expresa culpabilidad, si muestra una responsabilidad excesiva por las cosas que puedan pasar, si presenta trastornos de eliminación (dificultad para controlar de forma voluntaria la emisión de orina o heces), si presenta dificultades para alcanzar el peso que corresponde a su edad, si presenta dolores físicos (dolores de cabeza, náuseas…) en los que no se encuentra causa médica, si ha disminuido su rendimiento escolar, tiene problemas de concentración o ha comenzado a faltar al colegio, si ha realizado cambios importantes en sus hábitos alimentarios o del sueño, o si expresa comentarios en relación a la muerte o desesperanza, entre otros, es importante que tomes conciencia porque puede que tu hijo/a esté sufriendo depresión.

La inversión realizada por las administraciones en los últimos años, así como la creación de números de ayuda como el 024 (para atender emergencias) son esenciales. No obstante, un abordaje terapéutico temprano evitará estas situaciones límite. Si bien es cierto que ha aumentado la conciencia en la sociedad sobre esta problemática, debemos seguir trabajando para reducir las estadísticas actuales. Todos podemos ayudar estando atentos y pidiendo ayuda cuando sea necesario.

Si tienes dudas o quieres recibir más información, en Proyecto Hombre Madrid cuentan con un servicio de asesoramiento a padres y un servicio específico para jóvenes. Si crees que necesitas asesoramiento, llama al 915420271 o escribe a info@proyectohombremadrid.org.