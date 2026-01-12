Cultura y Ocio

Lorena Castell trae a Madrid su renovado Bingo para Señoras 

Lorena Castell estrena en 2026 una nueva temporada del Bingo para Señoras que supone una profunda renovación del espectáculo tras cuatro años del formato anterior, sin renunciar a la esencia que lo ha convertido en un fenómeno: la participación del público y la creación del show en directo. El estreno tendrá lugar el 13 de febrero de 2026 en el Florida Park de Madrid, con funciones también los días 20 y 27 de febrero, y 6 y 13 de marzo.

Esta nueva etapa no es una simple evolución, sino una transformación artística y escénica completa. El espectáculo presenta un decorado totalmente nuevo, nuevos números, coreografías inéditas, acrobacias y una puesta en escena renovada que eleva aún más la experiencia del público.

Uno de los pilares de esta temporada es el trabajo de investigación y recuperación de canciones de vedettes clásicas de enorme importancia histórica, que Lorena Castell resignifica desde una mirada contemporánea, festiva y libre. El Bingo para Señoras sigue trayendo la revista a la actualidad, no solo a través de los números musicales y los bailes, sino también mediante un cuidado trabajo de vestuario: plumas, pedrería, brillos y tocados espectaculares creados de forma exclusiva por diseñadores y artesanos especializados, que conectan la tradición del género con una estética actual y poderosa.

El Bingo para Señoras es un espectáculo de variedades en directo, pero también un bingo con cartones, números y grandes premios. Pero aquí no basta con cantar línea o bingo: quienes ganan deben subir al escenario y hacerse con el premio demostrando talento, diversión, desparpajo y picardía, siempre con el aplauso del público como juez final. Esta dinámica convierte a los asistentes en protagonistas y hace que cada función sea imprevisible y única.

Pese a los cambios, el show mantiene intacto su espíritu original: un espectáculo que se crea y se transforma en directo, donde el público es parte fundamental. Lorena Castell dirige el show desde el escenario, pinchando la música en vivo y adaptando cada número, ritmo y transición según la respuesta de la sala. Cada función es distinta, porque el desarrollo del espectáculo depende de la energía y la implicación del público.

El resultado es una fiesta colectiva que reúne a generaciones: público de los años 60, 70, 80, 90 y 2000, madres e hijas, grupos de amigas e incluso abuelas compartiendo pista y escenario. El Bingo para Señoras se ha convertido además en uno de los planes favoritos para celebrar cumpleaños y despedidas de soltera, con varias celebraciones en cada función, reforzando su carácter de evento social y festivo.

Desde su nacimiento como un pequeño show en un local de Malasaña hasta llenar salas emblemáticas como el Florida Park o grandes recintos como el Palacio de Vistalegre, el Bingo para Señoras de Lorena Castell se ha consolidado como una de las propuestas más singulares, participativas y exitosas del entretenimiento en España que han disfrutado ya más de 80.000 espectadores. Esta nueva temporada mira al futuro sin perder su identidad: una fiesta única, irrepetible y sin complejos.

DATOS PRÁCTICOS

  • Espectáculo: ‘Bingo para Señoras’ de Lorena Castell
  • Lugar: Florida Park, Madrid
  • Fechas: 13, 20 y 27 de febrero de 2026 – 6 y 13 de marzo de 2026
  • Entradas: disponibles en exclusiva en la plataforma FourVenues

