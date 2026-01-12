La Seguridad Social advierte de una carta dirigida especialmente a pensionistas

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha lanzado una advertencia urgente a través de sus canales oficiales ante la reaparición de una carta fraudulenta dirigida especialmente a los pensionistas. En la misiva, los estafadores suplantan la identidad del organismo bajo el pretexto de un supuesto «cambio de datos bancarios» debido a un ataque informático inexistente.

La carta, que utiliza de forma ilícita el logotipo de la Tesorería y una firma falsificada de la Directora General del INSS, insta a los ciudadanos a enviar documentación personal a una cuenta de correo electrónico de dominio gratuito (outlook.es), algo que nunca haría una administración pública. Para captar la atención de las víctimas, los estafadores prometen un incremento en las prestaciones de entre 75 y 150 euros. A cambio, solicitan los siguientes datos:

Fotos de ambas caras del DNI o NIE .

. Una foto del extracto bancario donde el ciudadano aparezca como titular.

donde el ciudadano aparezca como titular. Una estimación de la última cantidad cobrada el mes anterior.

Advertencia de la TGSS: «No piques»

Desde la cuenta oficial de información de la TGSS (@info_TGSS), el mensaje es tajante: «Cuidado. Fraude. La Seguridad Social nunca va a pedirte estos datos». El organismo recuerda que cualquier trámite oficial se realiza a través de su Sede Electrónica con certificado digital, Cl@ve o vía correo postal certificado, pero nunca solicitando información bancaria privada mediante correos electrónicos no oficiales.

Las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier comunicación que presente errores ortográficos, utilice cuentas de correo genéricas o exija datos personales de forma urgente para recibir supuestos beneficios económicos.